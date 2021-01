Sprzedaż Carsmile wzrosła o 141% r/r do prawie 2 000 umów w 2020 r.

"Jesteśmy na rynku od dwóch i pół roku. Naszym sukcesem jest dziś poziom sprzedaży ponad pięciokrotnie większy od przeciętnego salonu samochodowego i to pomimo faktu, że nie prowadzimy sprzedaży flotowej, czyli nie obsługujemy dużych kontraktów dla korporacji. Zbliżamy się do poziomu, w którym nasze miesięczne wyniki będą odpowiadać rocznym wynikom przeciętnego salonu w Polsce, a to nie jest nasze ostatnie słowo. Plany na rok 2021 zakładają podwojenie sprzedaży. We współpracy z naszym nowym inwestorem, OLX Group, chcemy wdrożyć kilka nowych projektów" - powiedział prezes Łukasz Domański, cytowany w komunikacie.