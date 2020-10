Sprzedaż IKEA Retail Polska wzrosła o 2,6% r/r do 4,6 mld zł w r. fin. 2020

"W 2020 roku zanotowaliśmy wzrost sprzedaży na rekordowym poziomie 4,6 mld zł. To tylko kilka procent wzrostu w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale z pewnością jest to sukces, biorąc pod uwagę okoliczności. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia ze strony naszych fantastycznych pracowników, którzy włożyli ogromny wysiłek w ten wyjątkowy rok. Dobre wyniki zawdzięczamy duchowi przedsiębiorczości i wszystkim, którzy zaangażowali się w szybką transformację naszego biznesu i znalezienie nowych sposobów na dotarcie do klientów. W bardzo krótkim czasie dostosowaliśmy się do szybkiego wzrostu zamówień zdalnych. W efekcie podwoiliśmy udział obrotów generowanych online, z 10% sprzedaży w roku poprzednim do 20% obecnie" - powiedziała prezeska i dyrektorka generalna ds. zrównoważonego rozwoju Karin Sköld, cytowana w komunikacie.