Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wyniosła 54,5 tys. ton w lipcu, wzrost o 14% r/r

"Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 54,5 tys. ton i była wyższa o 6,9 tys. ton (+14%) w porównaniu do sprzedaży miedzi z lipca 2019 r. Głównym powodem wzrostu była wyższa sprzedaż miedzi zrealizowana przez KGHM Polska Miedź S.A. . Wzrost sprzedaży miedzi odnotowano również w KGHM International Ltd. (o ok. 1,8 tys. ton)" - czytamy w komunikacie.

- Sprzedaż srebra wyniosła 102,7 tony i była wyższa o 20,4 tony (+25%) w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w lipcu 2019 r. Wzrost wynikał z wyższej produkcji srebra oraz uzgodnionego harmonogramu wysyłek do klientów w roku bieżącym. W celu ograniczenia kosztów logistycznych sprzedaż srebra poza granicę Polski odbywa się zazwyczaj jednorazowo w ok. 20 tonowych partiach. Oznacza to, że wzrost/ spadek ilości wysyłek nawet o jedną ma bardzo duży wpływ na dynamikę sprzedaży w analogicznej perspektywie czasowej;