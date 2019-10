Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wyniosła 67,5 tys. ton we IX, wzrost o 12% r/r

"Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 67,5 tys. ton i była wyższa o 7 tys. ton (+12%) w porównaniu do sprzedaży miedzi z września 2018 roku. Głównym powodem była wyższa sprzedaż tego metalu zrealizowana przez KGHM Polska Miedź S.A., choć pozostałe aktywa produkcyjne we wrześniu tego roku również wykazały lepsze wyniki sprzedażowe" - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż srebra wyniosła 142 tony i była nieznacznie wyższa w porównaniu do zrealizowanej we wrześniu ubiegłego roku (+4%).

Sprzedaż TPM wyniosła 26,3 tys. troz i była wyższa o 8,3 tys. troz (+46%) w porównaniu do września 2018 roku. Wynik ten związany był przede wszystkim z wyższą sprzedażą złota zrealizowaną we wrześniu bieżącego roku przez KGHM Polska Miedź S.A. oraz KGHM International Ltd.

Sprzedaż molibdenu wyniosła 1,3 mln funtów i była niższa o 0,3 mln funtów (-18%) w porównaniu do września 2018 roku. Głównym czynnikiem był spadek sprzedaży molibdenu w kopalni Sierra Gorda.

W spółce-matce:

- sprzedaż miedzi wyniosła 54,9 tys. ton i była wyższa o 4 tys. ton (+8%) w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej we wrześniu 2018 roku (we wrześniu ubiegłego roku zrealizowano także sprzedaż miedzi w koncentracie pochodzącej z polskich aktywów produkcyjnych - ok. 2,2 tys. ton). Na nieco lepsze wyniki sprzedażowe wpływ miał ustalony z klientami harmonogram wysyłek;

- sprzedaż srebra wyniosła 139,2 tony i była wyższa o 5,1 tony w porównaniu do sprzedaży września 2018 roku (+4%). Wielkość sprzedaży srebra wynikała z uzgodnionego harmonogramu wysyłek do klientów we wrześniu bieżącego roku i była na podobnym poziomie do analogicznego okresu w roku poprzednim;

- sprzedaż TPM wyniosła TPM wyniosła 16,4 tys. troz i była wyższa o 4,5 tys. troz (+37%) w porównaniu do sprzedaży we wrześniu 2018 roku. O wyższym wyniku zdecydowało zrealizowanie wysyłki na rynek zagraniczny o większym wolumenie niż w analogicznym okresie 2018 roku, co było związane z wysyłką skumulowanej ilości produkcji złota z dwóch ostatnich miesięcy.

W KGHM International:

- sprzedaż miedzi wyniosła 5,9 tys. ton i była wyższa o 1,1 tys. ton (+24%) r/r. Głównym czynnikiem była wyższa sprzedaż płatnej miedzi zawartej w koncentracie Robinson o ok. 1,9 tys. ton wynikająca z dwukrotnie wyższego wolumenu sprzedanego koncentratu miedzi we wrześniu tego roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wyższa była również sprzedaż miedzi pochodzącej z kopalni Carlota (o ok. 0,2 tys. ton), na co wpływ miał wzrost produkcji miedzi w rudzie. We wrześniu 2019 roku zanotowano natomiast nieco gorsze wyniki sprzedażowe w kopalni Franke oraz Zagłębiu Sudbury;

- sprzedaż TPM wyniosła 6,5 tys. troz i była wyższa o 2,8 tys. troz (+76%) w porównaniu do września 2018 roku;

- sprzedaż srebra wyniosła 1,1 tony, tj. o 0,8 tony powyżej sprzedaży zrealizowanej we wrześniu 2018 roku (+223%);

- sprzedaż molibdenu wyniosła 0,02 mln funtów. W analogicznym okresie roku poprzedniego nie zrealizowano sprzedaży molibdenu z kopalni Robinson.

W Sierra Gorda (55% udziału KGHM):

- sprzedaż miedzi wyniosła 6,6 tys. ton i była wyższa o 1,9 tys. ton w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej we wrześniu 2018 roku (+40%). Przyczyną był wyższy (o ok. 14,8 tys. ton wagi suchej) wolumen sprzedanego koncentratu miedzi we wrześniu bieżącego roku wynikający z wyższej produkcji oraz realizacji uzgodnionego z kontrahentami harmonogramu wysyłek;

- sprzedaż molibdenu wyniosła 1,2 mln funtów i była niższa o 0,4 mln funtów (-20%) w stosunku do sprzedaży we wrześniu 2018 roku. Wielkość sprzedaży molibdenu odzwierciedla harmonogram przerobu koncentratu molibdenu i zwrotu tlenków molibdenu przeznaczonych na sprzedaż, jak również planowane i zrealizowane wielkości produkcji molibdenu w kopalni Sierra Gorda;

- sprzedaż srebra wyniosła 1,7 tony i była wyższa o 0,3 tony (+19%) r/r;

- sprzedaż TPM wyniosła 3,4 tys. troz i była wyższa o 1 tys. troz (+42% r/r).

Narastająco w okresie styczeń-wrzesień br. sprzedaż miedzi w grupie wyniosła 513,6 tys. ton wobec 459,8 tys. ton rok wcześniej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka est notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,53 mld zł w 2018 r.

Tagi: górnictwo, hutnictwo, giełda , wiadomości , giełda na żywo

