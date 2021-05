Srebro przez ponad rok zyskało na wartości 135 procent. Złoto może się schować

... 19 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jaki to hit? Ludzie to skupują zapominając o tym że srebra, w przeciwieństwa od złota jest na rynku od groma. Przypominam, że Chiny właściciel największych rezerw złota, które skupowały przez lata, USA posiadające słynny Fort Nox, nie wiadomo też ile rezerw tego kruszcu posiadają Rosjanie, czy też Arabowie, bo nigdy prawdy nie powiedzą. Tak czy inaczej, jak wszyscy postanowią wypuścić na rynek chociażby część tych rezerw, to jak myślicie co będzie?