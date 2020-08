Ssangyong Motor Company wypowiedział umowę dystrybucyjną spółce z grupy BAH

W przesłanym dokumencie Ssangyong Motor Company zaznacza, że oczekuje kontynuacji świadczenia przez Ssangyong Polska usług serwisowych i gwarancyjnych w odniesieniu do pojazdów marki Ssangyong na terytorium Polski do momentu zakończenia okresu gwarancji ostatniego pojazdu sprzedanego przez kontrahentów lub do momentu wyznaczenia przez Ssangyong Motor Company nowego podmiotu odpowiedzialnego za świadczenie usług serwisowych i gwarancyjnych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.