Straty Ubera załamały inwestorów. Akcje idą na dno

Akcje Ubera w notowaniach pozagiełdowych spadają we wtorek o 5,5 proc., zbliżając się do historycznego dna z października na poziomie 28,31 dol. Do tego brakuje jeszcze zaledwie 3,6 proc. To efekt publikacji słabych danych finansowych za trzeci kwartał.

Strata netto wyniosła 1,16 mld dol., w porównaniu do 0,99 mld. dol. strat rok wcześniej. Gotówki Uber ma jeszcze 6,4 mld dol., a i to tylko dzięki połączonej z giełdowym debiutem emisji 180 mln akcji po 45 dol. każda. Biznes niby perspektywiczny, a jednak wciąż na minusie.

Jeśli nic się nie zmieni, to teoretycznie pieniędzy starczy jeszcze na pięć kwartałów. A na razie nie wygląda to szczególnie optymistycznie.

Za dużo srok za ogon

Rzeczywiście problemem spółki wydaje się to, że łapie zbyt dużo srok za ogon. Na segmencie przewozów osób, czyli działalności szczególnie znienawidzonej przez taksówkarzy z licencją, miał w trzecim kwartale 631 mln dol. zysku EBITDA, czyli o 52 proc. więcej rok do roku. Co z tego, skoro na popularnej również w Polsce usłudze Uber Eats strata EBITDA wzrosła o 67 proc. do 316 mln dol., na usługach przewozu towarów o 161 proc. do 81 mln dol., a segment samochodów autonomicznych (czyt. samochody bez kierowcy) strata choć trochę mniejsza, to i tak wyniosła aż 124 mln dol.?