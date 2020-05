rynek spożywczy 35 minut temu

SWA: Import szkockiej whisky wzrósł o 10,86 proc. r/r do 32,64 mln butelek w 2019 r.

Import szkockiej whisky do Polski wzrósł o 10,86% r/r do 32,64 mln butelek (0,7 l) w 2019 roku podała Scotch Whisky Association (SWA). W ujęciu wartościowym do Polski trafiła szkocka whisky o wartości wyższej niż rok wcześniej o 9,44%, wynoszącej 86,18 mln funtów szterlingów.

