Symmetrical Labs otrzymało 25 mln zł na rozwój usługi symmetrical.ai

Możliwość finansowego wsparcia u swojego pracodawcy chciałoby mieć 77% pracowników w Polsce, a 59% respondentów chciałoby otrzymywać pensję w innym trybie niż miesięcznym - np. co tydzień, na wzór państw zachodnich, wynika z badania "Sytuacja finansowa pracowników w Polsce" zrealizowanego przez agencję badawczą ARC Rynek i Opinia na zlecenie Symmetrical.

"Symmetrical Labs opracowało rozwiązanie, które to wszystko umożliwia. symmetrical.ai to zautomatyzowany doradca finansowy, który oferuje pracownikom kilka narzędzi: pensję na życzenie (dostęp do już zarobionych w danym okresie środków), pożyczki pracownicze o zerowym oprocentowaniu i zautomatyzowanego trenera finansowego, który pomoże w dokonywaniu właściwych decyzji finansowych. Wszystko to dostępne jest w formie przejrzystej aplikacji mobilnej, a samo rozwiązanie szybko integruje się z systemami płacowymi" - czytamy w komunikacie.

symmetrical.ai na podstawie informacji dostarczonych przez pracodawcę (wysokość wynagrodzenia, czas pracy itp.) znacząco poprawia dostępność i ofertę produktów finansowych korzystnych dla pracowników. W rezultacie szczególnie ci o niższych dochodach mogą zaoszczędzić na niepotrzebnych opłatach i odsetkach. Ponadto rozwiązanie to daje dostęp do obiektywnego i bezpłatnego doradztwa finansowego.

"Działamy jak rynek finansowy, ale wspierany przez pracodawców. Naszym wspólnym celem jest oferowanie naszym klientom, czyli pracownikom, takich produktów, które z ich perspektywy będą realną pomocą, a nie dodatkowym stresem finansowym" - wyjaśnił CEO i współzałożyciel Symmetrical Labs Piotr Smoleń, cytowany w materiale.

"Nasze rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o obsłudze średnich i dużych organizacji w Europie. Obecnie mogą one wybierać pomiędzy kilkoma wyspecjalizowanymi dostawcami zaliczek gotówkowych i/lub produktów kredytowych dla pracowników, co jest pomocne na krótką metę, ale nie rozwiązuje rzeczywistych problemów pracowników, ani działów HR. Pomagamy pracodawcom wspierać pracowników nie tylko w poprawie ich stabilności finansowej, ale przede wszystkim w zdobyciu cennej i praktycznej wiedzy w zakresie finansów, co przełoży się na podejmowanie przez nich lepszych decyzji finansowych w przyszłości" - dodał Smoleń.

Rynek jest gotowy na rozwiązanie polskiego startupu, co potwierdza nie tylko wydłużająca się lista klientów, ale i deklaracje pracowników w Polsce. 79% badanych jest zdania, że możliwość finansowego wsparcia u swojego pracodawcy to lepsza opcja niż pożyczka w banku.

Finansowanie, jakie uzyskał polski startup w najnowszej rundzie seed, ma charakter kapitałowy i dłużny. Po stronie kapitałowej wiodącą rolę odegrali Global Founders Capital - fundusz z ogromnym doświadczeniem w sektorze FinTech oraz Partech - globalny fundusz VC z niemal 40-letnim doświadczeniem. Inni inwestorzy w rundzie to m.in. Finch Capital, Market One Capital oraz Plug&Play dla których jest to kontynuacja wsparcia dla polskiego fintechu. To dotychczas największe jednorazowe wsparcie otrzymane przez Symmetrical Labs. W poprzedniej rundzie pre-seed w maju 2019 roku inwestorzy wyłożyli na dalszy rozwój rozwiązania 6 mln zł, podkreślono.

"Wierzymy, że symmetrical.ai ma potencjał, aby zmienić życie milionów pracowników, którzy tego najbardziej potrzebują, i dać im narzędzia, które zapewnią im spokój finansowy i psychiczny. Firma wypłaciła już ponad 15 000 pensji na żądanie. Rozwiązanie jest dostępne dla niemal 70 000 pracowników. To wszystko w zaledwie 9 miesięcy po wprowadzeniu produktu na rynek. Te liczby mówią same za siebie" - podsumował dyrektor funduszu Finch Capital Aman Ghei.

Symmetrical Labs to polsko-brytyjska firma fintech. Misją firmy jest pomoc pracownikom w odzyskaniu kontroli nad osobistymi finansami. Stworzone przez Symmetrical Labs rozwiązanie symmetrical.ai oferuje pracodawcom usługę "pensja na życzenie" oraz inne benefity finansowe dla pracowników.

