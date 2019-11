Synektik miał 0,46 mln zł zysku netto, 2,9 mln zł EBITDA w IV kw. r. finans.

"Motorem wzrostu przychodów i zysków grupy pozostaje segment dostaw zaawansowanych technologii medycznych, rozwiązań IT oraz usług. Przychody segmentu w IV kwartale 2018 roku finansowego wzrosły o 50% r/r., do 27,3 mln zł, co pozwoliło na wypracowanie 2,9 mln zł EBITDA, wobec 2,3 mln zł EBITDA w analogicznym okresie minionego roku kalendarzowego (wzrost o 27% r/r.). W okresie ostatnich 4 kwartałów sprzedaż segmentu wyniosła rekordowe 112,1 mln zł, a EBITDA 19,6 mln zł" - czytamy w komunikacie.