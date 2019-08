T-Bull zanotował 4,5 mln pobrań gier w lipcu

"Rynek gier codziennie się zmienia. Tak naprawdę nigdy nie będziemy mogli powiedzieć, że znamy receptę na grę, która trafi we wszystkie gusta, jednak wydarzenia takie jak Casual Connect pozwalają na wymianę doświadczeń z wielu rynków. To wyjątkowa szansa na odkrywanie nowych możliwości, które finalnie wpływają na zwiększenie zadowolenia graczy, a to jest dla nas najważniejsze. Jest to dla nas bardzo dobra okazja, aby pokazać nasze gry i projekty innym developerom i porozmawiać na ich temat w gronie specjalistów" - powiedział członek zarządu Damian Fijałkowski, cytowany w komunikacie.