T-Mobile Polska miał 1,57 mld zł przychodów, 427 mln zł EBITDA AL w II kw. 2019

"W drugim kwartale 2019 r. T-Mobile Polska odnotował 427 mln zł zysku EBITDA AL oraz przychód w wysokości 1,57 mld zł, co oznacza, że obie te wartości znajdują się na porównywalnym poziomie w stosunku do analogicznego okresu 2018 r., a EBITDA operatora osiągnęła niewielki 1% r/r wzrost drugi kwartał z rzędu" - czytamy w komunikacie.

"Stały napływ klientów i rosnąca lojalność w połączeniu ze stabilizacją rynku, skutkują wzrostem przychodów z usług mobilnych, co pozwala zrekompensować wciąż widoczne efekty zmian strategii sprzedaży hurtowej. Z drugiej strony, musimy zmierzyć się z takimi wyzwaniami jak rosnące koszty pracy i rosnące ceny energii, które utrudniają ogólne działanie i w nadchodzących kwartałach nadal będą stanowić wyzwanie. Cieszymy się, że nawet w tych okolicznościach widzimy stabilność głównych wskaźników finansowych. Pracujemy nad rozwojem nowych obszarów takich jak usługi stacjonarne i oferta rozrywki w B2C oraz usługi w chmurze w B2B, aby zapewnić stały wzrost przychodów w przyszłości" - powiedział członek zarządu, dyrektor ds. finansowych T-Mobile Polska Juraj Andras, cytowany w komunikacie.

"Realizując naszą strategię zorientowaną na klienta, koncentrujemy się na dwóch głównych obszarach - zapewnianiu najlepszej obsługi i oferowaniu produktów, które są dostosowane do potrzeb klienta, z których z przyjemnością się korzysta. Widzimy wyraźnie, że to podejście działa bardzo dobrze w perspektywie długoterminowej i jest głównym czynnikiem 5,5% wzrostu przychodów z usług mobilnych. Nowe produkty przyciągają nowych klientów, a najlepsza obsługa przekonuje ich do pozostania z nami - powiedział prezes Andreas Maierhofer, cytowany w komunikacie.