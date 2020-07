Tauron Ciepło przeznaczy blisko 35 mln zł na remonty i modernizacje w 2020 r.

"Po długim okresie grzewczym, przyszedł czas na remonty w elektrociepłowniach. Lato to tradycyjnie czas na przeprowadzenie niezbędnych prac - remontowych i konserwacyjnych w ciepłowniach i elektrociepłowniach Taurona. To konieczne działania zapobiegawcze, które mają na celu przygotowanie kotłów i urządzeń do kolejnego okresu intensywnej eksploatacji podczas zimy oraz wykrycie ewentualnych ognisk potencjalnych awarii. Wszystko to ma na celu maksymalne ograniczenie ryzyka przerwy w dostawach ciepła do mieszkańców podczas okresu grzewczego" - czytamy w komunikacie.

Tauron Ciepło to największy dostawca ciepła sieciowego w konurbacji śląsko-dąbrowskiej i jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. Do spółki Tauron Ciepło należą zakłady w Katowicach, Tychach i Bielsku-Białej oraz tzw. Obszar Ciepłowni Lokalnych. Łączna zainstalowana moc cieplna tych zakładów, pochodząca w większości ze źródeł kogeneracyjnych, sięga 1,1 tys. MW, zaś całkowita wartość zamówionej mocy przekracza 2,1 tys. MW. Spółka ma ok. tysiąc km sieci ciepłowniczych, dostarczając ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 700 tys. mieszkańców. Firma ma ok. 4 tys. węzłów cieplnych i obsługuje ok. 3,5 tys. klientów.