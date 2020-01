Tauron ma umowę z PSE dot. zastosowania mechanizmu DSR

PSE ogłosiły przetarg na świadczenie usługi DSR - Program Gwarantowany V w lipcu 2019 r. Program obejmuje gotowość do świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie PSE w razie wystąpienia takiej konieczności. Odpowiedź na wezwanie do dokonania redukcji jest obowiązkowa. Płatność realizowana jest zarówno za gotowość do redukcji, jak i za rzeczywistą redukcję. W ramach ogłoszonego przez PSE przetargu Tauron pozyskał do współpracy wykonawców.