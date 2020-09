Tauron przeprowadził przeprowadził pierwsze w Polsce prace płużenia kabli

Płużenie to technologia wykorzystująca pług głębinowy, pozwalająca ułożyć kabel energetyczny metodą bezwykopową. Podczas prac nie następuje przemieszanie warstw ziemi, co mogłoby niekorzystnie wpływać na uprawy w terenach wiejskich. Nie ma również zagrożenia uszkodzenia np. korzeni drzew znajdujących się w pobliżu. Szerokość wykopu, w którym finalnie ułożony jest kabel, to zaledwie kilka centymetrów. Sam kabel natomiast ma podwyższone parametry techniczne, co zapewni jego dłuższą bezawaryjną pracę, podano w komunikacie.