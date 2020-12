Tauron uruchomił farmę fotowoltaiczną w Jaworznie o mocy 5 MWp

"Na terenach należących do grupy chcemy zbudować farmy fotowoltaiczne o mocy 150 MWp. Pierwszą taką farmę oddajemy do użytku w Jaworznie w miejscu, gdzie znajdował się blok węglowy. Zgodnie z naszymi założeniami, do 2025 roku będziemy dysponować farmami fotowoltaicznymi o mocy 300 MW. To istotny element Zielonego Zwrotu Taurona" - powiedział prezes Wojciech Ignacok, cytowany w komunikacie.