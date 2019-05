energetyka 50 minut temu

Tauron zaoszczędzi ok. 100 mln zł przy dostosowaniu bloku w Łagiszy do norm BAT

Grupa Tauron zaoszczędzi ponad 100 mln zł przy dostosowaniu bloku 460 MW w Łagiszy do zaostrzonych norm emisji, tzw. konkluzji BAT (Best Available Techniques), podała spółka. Będzie to możliwe dzięki zrealizowaniu projektu badawczo-rozwojowego dotyczącego przetestowania wprowadzenia nowych sorbentów do procesu technologicznego wytwarzania energii elektrycznej.