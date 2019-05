Taurus chce budować kolejne bary przy autostradach, problemem brak pracowników

"Taurus działa na rynku od 30 lat, rozpoczynając działalność w kilkuosobowym składzie, a dziś zatrudnia ok. 550 osób. Posiadamy 15 barów, restaurację oraz 2 zakłady produkcyjne, ale planujemy sukcesywny wzrost skali działania" - powiedział Jarosz w rozmowie z ISBnews.

"Do posiadanej obecnie sieci Taurus planuje w najbliższym czasie przyłączyć dwa kolejne przy autostradach. Nie możemy jednak podać dokładnego terminu, ponieważ rozmowy trwają, a konkurencja także walczy mocno" - tłumaczy prezes.

Według Jarosza, rozwiązaniem dla Taurusa wydają się nowe umowy z sieciami paliwowymi - obecnie posiada już taką z Grupą Lotos . Jest to jednak trudny segment, ponieważ np. największy gracz na polskim rynku, czyli PKN Orlen buduje własną sieć barów, a koncerny zagraniczne nie są zainteresowane współpracą z prężnym miejscowym rywalem.

Taurus planuje budowę kolejnych barów i już dziś ma zidentyfikowane co najmniej 4 lokalizacje przy budujących się obecnie odcinkach autostrad. Jednak finalizacja ewentualnych inwestycji nastąpi za ok. 2 lata, gdy drogi zostaną oddane do użytku.