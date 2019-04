Tchórzewski: Konieczna będzie nowelizacja ustawy ws. cen energii

"Jesteśmy w stałym kontakcie roboczym z Komisją Europejską . Chodzi o to, żeby w równy sposób zaspokoić interesy dostawców i odbiorców" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom w Mońkach.

Podkreślił, że nie ma wątpliwości co do wsparcia dla gospodarstw domowych i instytucji publicznych, natomiast w przypadku wsparcia dla przedsiębiorstw "mamy do czynienia z pomocą publiczną".