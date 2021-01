TFI PZU podpisało umowy o zarządzanie PPK z ponad 35 tys. pracodawców

TFI PZU zawarło blisko 20 tys. umów z pracodawcami, dla których wymagana data utworzenia PPK przypadała przed końcem 2020 roku. Dodatkowo podpisano już blisko 7 tys. umów z podmiotami mniejszymi (zatrudniającymi do 20 osób) oraz ponad 9 tys. umów z podmiotami sektora finansów publicznych. Umowy te weszły w życie 1 stycznia 2021 roku. Spółki zatrudniające do 20 pracowników, które jeszcze nie podjęły decyzji, mają czas na wybór PPK do 23 kwietnia 2021 roku, a podmioty z sektora finansów publicznych do 26 marca 2021 roku, podano.