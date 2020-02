The Heart i Mastercard uruchomili spółkę Digital Gateways 

"Spółka zbudowana przez The Heart jest dedykowana w pierwszej kolejności bankom, ale jej wdrożenie sprawdzi się również w innych branżach. Digital Gateways może zostać wprowadzone wszędzie tam, gdzie wymagana jest weryfikacja klienta na podstawie dokumentu oraz zdalne podpisanie umowy, m.in. ubezpieczenia, fintech, e-commerce, dostawcy usług detalicznych (energia, gaz, firmy kurierskie, itp.) czy carsharing" - czytamy w komunikacie.

Digital Gateways umożliwia jednocześnie cyfrową i bezpieczną weryfikację tożsamości klienta oraz elektroniczny podpis dokumentów. To narzędzie typu "plug&play", które można łatwo zintegrować z infrastrukturą banku, ubezpieczyciela czy dowolnej instytucji finansowej.

"Platforma Digital Gateways to nasza odpowiedź na złożony i czasochłonny proces pozyskiwania klientów, wysokie koszty i zmieniające się regulacje. Technologia zapewnia bezpieczną i zgodną z prawem weryfikację klienta, któremu otwieramy drzwi do cyfrowego świata. Merytoryczne i technologiczne wsparcie Mastercard przy budowaniu tej spółki umożliwiło nam stworzenie rozwiązania łatwego do wdrożenia w różnorodne systemy" - powiedział managing partner The Heart, zarządzający powstawaniem nowych spółek technologicznych Maciej Marszałek, cytowany w komunikacie.

Nowe rozwiązanie działa w modelu "white label" i jako pierwsze zostało wdrożone w Credit Agricole w dedykowanej aplikacji "CA24 Otwórz Konto" służącej do zakładania rachunku osobistego.

"Venture Building, czyli tworzenie zwinnych startupów rozwiązujących wspólne wyzwania rynkowe to aktywność, którą rozpoczęliśmy z The Heart ponad rok temu z przekonaniem, że ten format działania najlepiej odpowiada potrzebom naszych partnerów. Wdrożenie Digital Gateways w Credit Agricole Bank pokazuje, że był to słuszny ruch. Kolejne projekty, które są już na etapie zaawansowanych przygotowań upewniają nas w przekonaniu, że myli się tylko ten, kto nie próbuje, a konkretne rozwiązania ważnych wyzwań integrują środowisko i dają doskonałe rezultaty biznesowe" - powiedział dyrektor ds. rozwoju rozwiązań cyfrowych w polskim oddziale Mastercard Europe Aleksander Naganowski, cytowany w komunikacie.

Dzięki integracji technologii umożliwiających cyfrowy onboarding klienta, Digital Gateways oferuje usługę, którą można połączyć z istniejącymi systemami. W zależności od potrzeb danej organizacji, istnieje możliwość wprowadzenia dedykowanych modyfikacji. To gotowe i kompleksowe rozwiązanie przede wszystkim skierowane do banków, które chcą pozyskiwać więcej klientów online.

"Onboarding klienta z wykorzystaniem Digital Gateways składa się z dwóch kroków. Pierwszy to weryfikacja klienta na podstawie udostępnionych przez niego danych osobowych, zdjęć dokumentu oraz informacji zapisanych w bankowych bazach danych. System ocenia, czy wprowadzone dane są prawidłowe i na tej podstawie decyduje czy użytkownik aplikacji może stać się klientem. Po pomyślnej weryfikacji następuje sfinalizowanie umowy z wykorzystaniem elektronicznego podpisu dokumentów. Ten krok zapewnia, że osoba po pomyślnym przejściu całego proces zdalnego zakładania konta, może od razu skorzystać z usług lub produktów banku. Weryfikacja klienta opiera się o technologię dostarczaną przez Identt. Elektroniczne podpisanie dokumentów zapewnia Autenti" - czytamy także.

Autenti to platforma do autoryzacji dokumentów i zawierania umów przez internet. To wyjątkowe połączenie podpisu elektronicznego, innowacyjnej technologii oraz środowiska prawnego w oparciu o przepisy europejskie i krajowe. Z usługi korzystać można w relacjach z partnerami biznesowymi (B2B), ale również z konsumentami (B2C) i pracownikami (B2E). To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce i jedno z nielicznych w EU.

Identt to firma tworząca m.in. rozwiązania wspierające proces automatycznej weryfikacji dokumentów tożsamości oraz biometryczny system rozpoznawania i porównywania twarzy. Firma prowadzi innowacyjne projekty z wykorzystaniem algorytmów AI oraz technologii deep learning.

