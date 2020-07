TMF: Polska 14. wśród najtrudniejszych do prowadzenia biznesu państw w Europie

Choć wyniki tegorocznego badania nie są bezpośrednio porównywalne z zeszłoroczną edycją raportu ze względu na niewielkie zmiany w metodologii jego przygotowania, Polska w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy awansowała w badaniu TMF Group (w zestawieniu krajów europejskich o cztery pozycje, a w zestawieniu globalnym o 13 miejsc), co mogłoby oznaczać, że prowadzenie biznesu w Polsce w odniesieniu do badanych krajów w Europie, jak i w skali globu może być relatywnie prostsze niż jeszcze w zeszłym roku. Eksperci firmy zastrzegają jednak, że te zmiany nie wynikają z wprowadzenia bardziej przyjaznych przepisów dla biznesu.

"Lepsza pozycja naszego kraju w tegorocznym badaniu może sugerować, że w Polsce w porównaniu z zeszłym rokiem jest łatwiej prowadzić biznes. Niestety tak nie jest. Zmiana pozycji w rankingu wynika raczej z roszad jakie miały miejsce w odniesieniu do innych krajów. To smutna konstatacja" - powiedziała dyrektor zarządzająca TMF Group w Polsce Joanna Romańczuk, cytowana w komunikacie, towarzyszącym raportowi.

"Firmy z zagranicy chcące rozpocząć działalność w Polsce spotykają się niezmiennie z dużymi wyzwaniami. Wszystkie dokumenty korporacyjne muszą być wypełnione w języku polskim, a założenie firmy w przypadku podmiotów, których spółki -matki zlokalizowane są poza Polską może trwać bardzo długo. Takie czynniki powodują, że tak istotny rynek europejski jak Polska ma wysokie bariery wejścia, co z kolei zmusza inwestorów do bliskiej współpracy z lokalnymi partnerami, poruszającymi się swobodnie w zakresie krajowych regulacji" - dodała.

W Europie najłatwiej prowadzić biznes odpowiednio w Danii, Holandii, Irlandii, Szwajcarii i na Malcie. Z kolei najtrudniej w Grecji, gdzie eksperci TMF Group szacują, że co roku wprowadzane jest około 70 nowych przepisów podatkowych i to już w czasie trwania roku podatkowego. Tuż za Grecją znalazły się Turcja, Francja, Chorwacja i Belgia. Wśród naszych bezpośrednich sąsiadów łatwiej prowadzi się firmę m.in. na Ukrainie, w Czechach i w Niemczech, a trudniej na Słowacji czy w Rosji, podano również.

"Polska ma szóstą co do wielkości gospodarkę w Unii Europejskiej i wykwalifikowanych pracowników. Posiada wiele atrybutów niezbędnych do osiągnięcia sukcesu, ale jej głównym wyzwaniem - podobnie jak dużej części krajów Europy Środkowej i Wschodniej - jest ograniczenie sfery administracji w odniesieniu do przedsiębiorstw i podjęcie kroków w kierunku e-administracji na wzór krajów nordyckich. Jeśli Polska podejmie te kroki, będzie mogła spodziewać się większego zainteresowania międzynarodowego biznesu i co za tym idzie zwiększonego napływu inwestycji" - ocenił dyrektor TMF Group na obszar EMEA, obejmujący Europę, Bliski Wschód i Afrykę Juraj Gerzeni.