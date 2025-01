Od lat 60. dolar stracił realnie 91 proc. wartości. Co innego inwestycja w akcje

Inflacja w USA wyniosła w 2024 roku 3,2 proc. (grudzień do grudnia). Z jednej strony można się cieszyć, bo to wzrost cen najmniejszy od czterech lat, dający pewną przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych za oceanem. A z drugiej, trzeba pamiętać, że każde kilka procent inflacji danego roku sprawia, że po latach skumulowany wzrost cen nabiera już naprawdę okazałych rozmiarów. A to z kolei sprawia, że wartość nabywcza pieniądza systematycznie maleje.