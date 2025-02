"Przerasta wszelkie oczekiwania". Mocny początek roku na polskiej giełdzie

Początek roku na polskiej giełdzie

O ile wahania kursu dolara są trudne do przewidzenia, to polskie akcje mają jeszcze jeden ważny atut – relatywnie niskie wyceny. Owszem, styczniowy rajd przesunął je na wyższy pułap, ale nie dramatycznie. Szacuję wstępnie, że wskaźnik ceny do prognozowanych zysków spółek z MSCI Poland podniósł się powyżej 8,0. Dla porównania, rynki rozwinięte są notowane średnio z P/E rzędu 20, a wschodzące (do których nasze akcje się zaliczają) – ok. 12.