Tonsa-SICAF-RAIF ogłosił wezwanie na 6,27 mln akcji Pekabeksu po 13,86 zł/szt.

Zapisy w wezwaniu zaplanowano na 15-28 stycznia 2021 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 2 lutego a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 5 lutego 2021 r.

"Po przeprowadzeniu wezwania wzywający zamierza pośrednio (poprzez nabywającego - podmiot zależny od wzywającego), osiągnąć 16 059 249 akcji spółki uprawniających do wykonywania (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 64,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Ponadto wzywający, pośrednio (poprzez nabywającego - podmiot zależny od wzywającego), wraz z Pekabex Wykup Managerski sp. z o.o. z siedzibą w warszawie, z którym łączy go porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej, zamierza osiągnąć 16 385 497 akcji spółki uprawniających do wykonywania (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - podano także.