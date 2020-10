Transformacja energetyczna to dla polski koszt rzędu 136 mld euro. Prezes PGE przedstawił plan

Restauracje znowu zamknięte. "Podejrzewamy, że będzie tak do końca roku"

PGE zapowiada, że jest gotowa na zmiany i przedstawiła nawet plan osiągnięcia neutralności klimatycznej we własnym zakresie.

PGE chce do 2030 roku zwiększyć udział energii odnawialnej do 50 proc. i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 85 proc. Do 2050 roku grupa zamierza osiągnąć zerową emisję CO2 i dostarczać 100 proc. zielonej energii klientom.