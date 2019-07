Trei Real Estate rozpoczął sprzedaż 62 lokali w I etapie osiedla we Wrocławiu

"Wiosną, w ramach przyjętej przez nas strategii dywersyfikacji linii biznesowych w Polsce, kupiliśmy od Talgo działkę we Wrocławiu wraz z projektem zabudowy. Osiedle Bacciarellego 54 to jedna z ostatnich inwestycji mieszkaniowych, jakie powstają na Wielkiej Wyspie. Kreujemy wyjątkowe miejsce do życia w najbardziej zielonym punkcie miasta. W ramach projektu planujemy zabudowę jedynie 30% powierzchni 4 ha działki, natomiast pozostałą część przeznaczamy na tereny zielone i strefy rekreacyjne. Co więcej, każde mieszkanie będzie miało dostęp do przynajmniej jednego przestronnego tarasu, balkonu lub ogródka, a niska zabudowa i mała jej intensywność zapewni mieszkańcom maksymalny komfort" - powiedział dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland Jacek Wesołowski, cytowany w komunikacie.