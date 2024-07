Trump faworytem wyborów po zamachu? Stara mapa mówi wszystko

W trakcie sobotniego przemówienia Donalda Trumpa w Butler w stanie Pensylwania, rozległy się strzały . Konkurent Joe Bidena został niegroźnie postrzelony, jednak agenci Secret Service zostali zmuszeni do natychmiastowej ewakuacji polityka . W mediach krąży coraz więcej zdjęć pokazujących, że na głowie i uchu byłego prezydenta widoczne były ślady krwi.

Pojawiają się też pierwsze przewidywania dotyczące szans wyborczych Donalda Trumpa. Według platformy Polymarket, prawdopodobieństwo wygranej Trumpa wzrosło do 68 proc., co stanowi znaczący skok w porównaniu do wcześniejszych notowań.