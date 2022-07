Twitter do pozwania Elona Muska wykorzystuje jego własne tweety

Tweety Elona Muska posłużą przeciwko niemu

Zarząd powołuje się na co najmniej 13 tweetów rozpoczynających się od kalamburu "love me tender" (pol. kochaj mnie czule, delikatnie). Elon Musk opublikował ten wpis chwilę przed ogłoszeniem decyzji o zakupie firmy.

Elon Musk chce wycofać się z zakupu Twittera

Na reakcję zarządu Twittera nie trzeba było długo czekać. Prezes Bret Taylor we wpisie na tej platformie społecznościowej stwierdził, że władze firmy zamierzają "podjąć działania prawne w celu wyegzekwowania umowy o połączeniu". Nawet jeżeli oznacza to skierowanie sprawy do sądu, co ostatecznie nastąpiło we wtorek.