Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora gamingowego

No Gravity Games: Nowa strategia zakłada m.in. ustabilizowanie liczby prowadzonych projektów i wydawanych gier na poziomie 20-30 projektów rocznie, a także wejście w sektor gier SRP (standard retail price), podała spółka. Źródło: ISBnews

Incuvo: Specjalista od gier dedykowanych wirtualnej rzeczywistości zrealizował kolejny krok w drodze do upublicznienia spółki. Studio złożyło Dokument Informacyjny do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. Spółka liczy na debiut jeszcze w tym roku. W czerwcu, w ramach kampanii crowdinvestingowej, Incuvo pozyskało 2,8 mln zł. Większość środków przeznaczyło na produkcję VR-owej wersji sprzedażowego hitu - Green Hell autorstwa Creepy Jar. Równolegle spółka pracuje nad portingiem VR-owej wersji gry Blair Witch na zlecenie studia Bloober Team. Produkcja z gatunku horroru niebawem pojawi się na obu wersjach gogli Oculus Quest. Źródło: ISBnews

Simteract: Zakończył prywatną ofertę akcji pozyskując ponad 4,3 mln zł, przy redukcji zapisów w gronie inwestorów indywidualnych na poziomie 88,5%, podała spółka. Simteract planuje wprowadzić swoje akcje do obrotu na NewConnect jeszcze w tym roku. Źródło: ISBnews

SimFabric: Podpisał czwartą umowę na usługi e-learningowe dla szkół o wartości 0,5 mln zł. Oferta SimFabric zwyciężyła w 4 przetargach na stworzenie i rozwijanie materiałów e-learningowych ogłoszonych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju. Działania z obszaru B+R to jeden z filarów działalności SimFabric. Podpisane w wyniku wygranych przetargów umowy pozwoliły zwiększyć portfel zamówień B+R spółki o 1.36 mln zł. Źródło: ISBtech

BTC Studios: Podpisał list intencyjny w sprawie współpracy z Pacific Media Group (PMG), korporacją z Honkongu będącą liderem w dziedzinie produkcji, dystrybucji i finansowania contentu rozrywkowego w Chinach. Zgodnie z zapisami listu intencyjnego BTC Studios zapewni unikalne rozwiązania dla zachodnich twórców branży gamingowej poszukujących możliwości dystrybucji w Chinach i na rynkach Azji Południowo-Wschodniej. Współpraca docelowo będzie dwukierunkowa i umożliwi azjatyckim twórcom gier, producentom, dystrybutorom, właścicielom IP i inwestorom możliwość ekspozycji na rynkach europejskich. Strony uzgodniły, że opracują szczegółowy plan współpracy i podpiszą odpowiednią umowę o współpracy do dnia 6 kwietnia 2021r. Źródło: ISBtech

Forever Entertainment: Podpisał umowę licencyjną z Beyond Fun Studio inc. z Kanady, na mocy której spółka otrzymała wyłączną licencję do dystrybucji gry "Aeolis Tournament" na platformie Nintendo Switch, podał Forever Entertainment. Źródło: ISBnews

PlayWay: Zawarł umowę nabycia 25% udziałów w EpicVR za 50 000 zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Fuero Games: Plany zakładają debiut na NewConnect w przyszłym roku oraz stabilny rozwój wszystkich filarów spółki - produkcji gier mobilnych, gier na komputery osobiste i konsole, oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych. W 2021 roku światło dzienne ma ujrzeć pierwsza duża autorska gra studia: "Bushy Tail", podała spółka. Źródło: ISBnews

T-Bull: Ma drugą umowę wykonawczą z inwestorem i zamierza osiągać efekty synergii w marketingu gier. Wrocławski deweloper w opublikowanej rozszerzonej strategii rozwoju na lata 2020-2022 zapowiadał rozbudowę kompetencji marketingowych. Teraz wskazuje efekty synergii przy budowaniu społeczności graczy. T-Bull podpisał z inwestorem pierwszą umowę wykonawczą, zgodnie z opublikowaną ostatnio rozszerzoną strategią rozwoju na lata 2020-2022. Tym samym spółka przystąpiła do przygotowania zapowiedzi Projektu nr 1, która zostanie wkrótce zaprezentowana na platformie Steam. Zarząd w komunikacie giełdowym zapowiedział, że na podstawie analizy popytu podejmie decyzję o rozpoczęciu produkcji pełnej wersji gry. Źródło: ISBtech

Moonlit: Producent symulatora modelarza "Model Builder" jest o krok od sfinalizowania najważniejszej umowy w dotychczasowej historii spółki. Wśród potencjalnych wydawców gry znajdują się firmy z czołówki rynku gamingowego. Źródło: ISBtech

Gaming Factory: Wraz z innymi podmiotami (zespół deweloperski) zawiązał nową spółkę pod nazwą Vision Edge Entertainment (VEE), podała spółka. Zadaniem VEE będzie wyprodukowanie 2-3 tytułów w perspektywie 2-3 lat. Gaming Factory powołał spółkę zależną. Celem Vision Edge Entertainment będzie produkcja gier o wyższej jakości i wyższych budżetach niż dotychczasowe gry z portfolio spółki. Większościowym akcjonariuszem Vision Edge Entertainment jest Gaming Factory. Pozostałe 10 proc. przypada zespołowi deweloperskiemu. Pierwsze zapowiedzi tytułów VEE zostaną ogłoszone na przełomie 2020/2021 roku. Źródło: ISBnews, ISBtech

The Dust: Game Island, spółka zależna od notowanego na NewConnect wrocławskiego studia The Dust, podpisała ramową umowę inwestycyjną dotyczącą finansowania produkcji 15 gier na platformy PC oraz Nintendo Switch. The Dust będzie wydawcą planowanych survivali. Źródło: spółka

No Gravity Games: Data wprowadzenia do sprzedaży gry "Wallachia: Reign of Dracula" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Hong Kongu została ustalona na dzień 29 pażdziernika 2020 roku. Źródło: spółka

PlayWay: Wraz z Digital Melody Games Kitajewski i Stalewski Spółka Jawna oraz osobami fizycznymi zawiązała nową spółkę Digital Melody Games. PlayWay objął 48,2% w kapitale zakładowym Digital Melody Games, w zamian za wkład, który zobowiązał się pokryć wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym grę "Car Mechanic 18" w wersjach na Android i iOS. Głównym celem Digital Melody Games będzie tworzenie gier mobilnych z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta, jak i produkcji pomysłów gier autorskich wspólników. Źródło: spółka

Drageus Games: Otrzymał potwierdzenie od Sony o ustaleniu daty wprowadzenia do sprzedaży gry "Dead Dungeon" na konsolę PlayStation 4 na dzień 6 listopada 2020 roku. Źródło: spółka

Prime Bit Games: Nie będzie komunikować o datach premier gier z budżetem mniejszym niż 300 tys. zł. Premiera platformy sprzedażowej PrimeBit Games Launcher planowana na IV kw. 2020. Publikacja "Magic Nations" na Xbox One IV kw. 2020 - obecnie w certyfikacji; Premiera gry "Froggy Adventure" na telefonach z systemem Android i iOS - przełom IV/I kw. 2020/2021; remiera gry "GoBirdie" na Steam, Nintendo Switch, Xbox One - IV kw. 2020; premiera gry "Thief Dungeon" na Steam, Nintendo Switch - IV kw. 2020; publikacja "CaveMan Chuck" przez czeskiego wydawcę Happy Tube na alternatywnych sklepach w wersji premium w modelu 60% producent 40% wydawca w listopadzie 2020; publikacja "Z Cafe" na rynku chińskim wraz z lokalizacją językową przez partnera Hangzhou Tianyu Games w listopadzie 2020 w modelu 50/50; Premiera gry "Clash 2" na Xbox One, Steam, Nintendo Switch - przełom I/II kw. 2021. Spółka planuje również kolejne produkcje m.in. gry typu symulator, gry z wykorzystaniem VR. Spółka zamierza publikować swoje produkcje

na platformach: Steam, Xbox One, Google Store, Apple Store, Nintendo Switch, GOG, Epic Store, Windows Store oraz własnej platformie PBGL. Spółka pracuje również nad pozyskaniem gier do swojej autorskiej platformy wydawniczej. Źródło: spółka

Varsav Game Studios: Otrzymał od Acquaclass Sistemas informację potwierdzającą spełnienie się warunku zawieszającego obejmującego pozyskanie przez partnera zgody Ancine (Agencia Nacional do Cinema) na zawarcie umowy. Tym samym zawarta umowa na koprodukcję oraz wydanie gry "The Path Of Calydra" na PC, konsole nowej generacji - PlayStation 5, Xbox Series X oraz Nintendo Switch wchodzi w życie. Źródło: spółka

ShockWork Games: Przystąpił do prac nad wydaniem gry planszowej "Alder's Blood" i przeprowadzeniem kampanii na platformie Kickstarter. W szczególności zawiązał współpracę z game designerem odpowiedzialnym za stworzenie prototypu gry. Środki pozyskane w ramach kampanii zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac mających na celu przygotowanie i wydanie gry. Spółka zakłada, że kampania na platformie Kickstarter rozpocznie się w II kwartale 2021 roku, a gra zostanie wydana przed końcem 2021 roku. Źródło: spółka

CD Projekt: Konsensus wolumenu "Cyberpunk 2077" - 21,4 mln kopii do końca 2020r., 14,6 mln kopii gry w 2021r., w okresie czterech kwartałów trailingowo od premiery konsensus zakłada 30,4 mln kopii, konsensus sprzedaży w cyklu na poziomie 74,5 mln. Źródło: Trigon

Movie Games: Porting gry "Postal Redux" na Nintendo Switch, pierwszego projektu spółki portingowej MD Games, która miała premierę 16 października, zwróciła koszty przeniesienia gry w 72 godziny. Źródło: ISBtech

Forever Entertainment: Podpisał umowy licencyjnej z Beyond Fun Studio na wyłaczna licencje do dystrybucji gry "Aeolis Torunament" na platformę Nintendo Switch. Źródło: spółka

United Label: Globalna platforma wydawnicza dla niezależnych producentów gier indie, złożyła dokument informacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zamierza zadebiutować na NewConnect jeszcze w tym roku. W ostatnich tygodniach spółka brała udział w targach gamingowych PAX Online, gdzie zaprezentowała trailer oraz gameplay gier "Röki" oraz "Eldest Souls". Pierwsza z nich miała swoją drugą premierę 15 października na platformie Nintendo Switch i spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Druga gra - "Eldest Souls" - znajduje się w rankingu TOP 100 najbardziej oczekiwanych gier na Steam. Do swojej wishlisty grę dodało już 80 tys. osób. Źródło: spółka

Pyramid Games: Autorska gra spółki - "Occupy Mars: The Game" trafiła do rankingu Global Top Wishlist platformy Steam, zajmując 50. miejsce w zestawieniu najbardziej wyczekiwanych przez graczy tytułów oraz 10 miejsce wśród Polskich tytułów. Prolog "Occupy Mars" od sierpnia br. jest dostępny w serwisie Steam. Pyramid Games pozyskał prawa autorskie i majątkowe do gry Urban Explorer. Na mocy podpisanej umowy spółka będzie kontynuowała rozwój projektu na PC oraz inne platformy przy współpracy z dotychczasowym właścicielem IP, studiem Woodland Games. Pyramid Games będzie także wydawcą projektu. Źródło: spółka, ISBtech

Riot Games: Rusza konkurs dla streamerów Best Riot Gamer. Nagrody to subskrypcje na platformie Twitch. Konkurs jest przeznaczony dla początkujących i zaawansowanych streamerów Twitch, w rankingu najlepszych streamerów brane będą pod uwagę rangi gracza w grach Riot Games. Źródło: ISBtech

Cherrypick Games: Środki z ugody z Kuuhubb mają być przeznaczone na dalszy rozwój oraz spłatę części zadłużenia. Do końca roku spółka ma złożyć prospekt związany z przenosinami na rynek główny GPW. Firma wraca do produkcji "Crime Stories", która znajduje się w fazie testów (tzw. soft launch). Źródło: Trigon, media

Ten Square Games: GPW dopuściła do obrotu giełdowego 26,066 tys. akcji serii B. Źródło: BDM

Zagranica: Blizzard z przeładowanymi serwerami - gracze dostawali komunikat, że mogą czekać nawet 50-60 dni na rozgrywkę. Assassin's Creed Valhalla został przedstawiony na szczegółowej prezentacji.

technologie media telekomunikacja