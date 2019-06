Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

E-podróże: Odsetek Polaków, którzy samodzielnie zaplanują sobie tegoroczne wakacje - korzystając z internetu wzrósł do 61,8% z 60,6% w ubiegłorocznym sondażu, natomiast już 18,1% chce w tym roku skorzystać z oferty biur podróży (wobec 8,6% rok wcześniej), wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Diners Club Polska. Źródło: ISBnews

Handel 4.0: Prawie połowa konsumentów deklaruje, że urządzenia elektroniczne ułatwiają im zakupy w sklepach stacjonarnych. Uważają tak głównie klienci w wieku 18-45 lat, a jak przewidują autorzy raportu firmy doradczej Deloitte ,,Koniec ery dwóch światów. Wpływ narzędzi cyfrowych na zakupy Polaków 2019" ich liczba będzie wzrastać w kolejnych latach. Eksperci Deloitte prześledzili ścieżkę zakupową Polaków i wskaźnik wpływu cyfrowego, czyli to w jaki sposób i jak często na jej poszczególnych etapach wykorzystujemy narzędzia cyfrowe. Handel 4.0, dzięki temu, że umożliwia stworzenie ekosystemu z dostawcami i producentami, pozwala być bliżej klienta, wypracować najlepsze dla niego korzyści oraz tworzyć atrakcyjne oferty dostosowane do indywidualnych potrzeb. Źródło: spółka

Dostęp do internetu: Według analizy PBI Gemius w maju z internetu regularnie korzystało 28,3 mln Polaków, łącznie wykonaliśmy ponad 57 mld odsłon. Źródło: spółka

E-content: 70% liderów biznesu z 9 krajów wskazało, że jest im trudno ocenić wiarygodność informacji zamieszczonych w sieci. 72% obawia się, że organizacje wykorzystują dane personalne bez zezwolenia, natomiast blisko 70% boi się możliwych wycieków informacji o klientach, poinformował Christian Leutner, Vice President, Head of EMEIA Product Sales w Fujitsu podczas Fujitsu World Tour 2019. Źródło: spółka

Bloober Team: Bloober Team NA - spółka zależna Bloober Team - ustaliła datę premiery gry tworzonej przez w oparciu o jeden z brandów posiadanych przez spółkę Lions Gate Entertainment Inc. na 30 sierpnia br., podała spółka. Gra będzie nosić tytuł "Blair Witch". Źródło: ISBnews

Falcon Games: Podpisał umowę z SCProjects, na podstawie której partner przygotuje preprodukcję gry "Three Little Bears", podała spółka. Jeśli tytuł zyska przychylność graczy, zostanie wdrożony do produkcji, a za jego wydanie odpowie Ultimate Games. Gra ukaże się w wersji na PC. Źródło: ISBnews