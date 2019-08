Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-bankowość: W ciągu pięciu miesięcy 2019 r. system Euro Elixir rozliczył 3,4 mln komunikatów wysyłanych i 10,3 mln komunikatów otrzymywanych co oznacza, że więcej przelewów dociera do Polski z zagranicy niż jest wysyłane. Kraje, z którymi Polacy wymieniają najwięcej przelewów w euro to Niemcy, Holandia i Francja, poinformowała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). Źródło:ISBnews

Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomi kolejne dwa konkursy - flagowy "Szybka Ścieżka" z budżetem 1,1 mld zł oraz nowy konkurs "Ścieżka dla Mazowsza" z budżetem 600 mln zł dla projektów realizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Na wsparcie innowacyjnych prac NCBR przeznaczy łącznie 1,7 mld zł. Źródło:ISBnews

Telekomunikacja: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy prawo pocztowe oraz ustawy prawo telekomunikacyjne, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Wprowadzono sankcje na operatorów, którzy nie wypełniają obowiązków informacyjnych, wynikających z rozporządzenia unijnego w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek. Sankcje nakładane będą za nieprzekazywanie Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (UKE) informacji wskazanych w rozporządzeniu oraz publicznych cenników opłat za doręczanie pojedynczych paczek.Źródło: ISBnews

Informatyka: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw, których celem jest ułatwienie i przyspieszenie załatwiania spraw urzędowych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Źródło: ISBnews

Internet mobilny: RFBenchmark opublikował raport podsumowujący stan Internetu mobilnego w Polsce w lipcu 2019. Ranking powstał na podstawie 129407 pomiarów aplikacji mobilnej. W ubiegłym miesiącu pomiary odbywały się najczęściej z wykorzystaniem technologii 4G (86,01%). T-Mobile utrzymał tytuł w kategorii średniej szybkości pobierania danych, a Orange w kategorii średniej szybkości wysyłania danych i najniższej wartości ping. Źródło: spółka

PSD2: ,,Ten rok dla banków w Polsce jest wyjątkowo pełen wyzwań. Wejście w życie PSD2 we wrześniu pokaże, które z nich poradziły sobie najlepiej. Nowa regulacja zmusiła banki do szukania nowych partnerstw i pomysłów, co wymagało dużych nakładów pracy. Dobra wiadomość jest taka, że zbliża się moment, kiedy klienci odczują pozytywne aspekty PSD2. Możliwości dla banków widzimy szczególnie w kanałach cyfrowych sektora detalicznego. Dzięki wykorzystaniu takich rozwiązań, jak analityka behawioralna i sztuczna inteligencja, mogą zaopiekować się każdym klientem indywidualnie, co znacznie zwiększy jego lojalność. Nie spodziewam się jednak ani rewolucji, ani nagłego wysypu rozwiązań FinTechowych. Ale jeszcze w tym roku zobaczymy kilka ciekawych projektów" - przewiduje Marzena Sokołowska, Banking Services Product Manager w ITMAGINATION. Źródło: spółka

E-commerce: Jak wynika z najnowszego badania DHL na temat ewolucji łańcuchów dostaw dla e commerce większości firm nie udało się w pełni wdrożyć strategii e-commerce. Raport wskazuje, że 70% firm B2C i 60% firm B2B nadal pracuje nad doprowadzeniem do pełnego wdrożenia strategii, pomimo tego, że aż 70% respondentów uważa aspekt handlu elektronicznego za bardzo ważny. Źródło: spółka

Sieć 5G: Ministerstwo Cyfryzacji chce dywersyfikacji dostawców urządzeń do budowy sieci 5G - Wiceminister Cyfryzacji. Źródło: Trigon

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

BREWE Leasing: Planuje wejście na giełdę w perspektywie trzech lat, poinformował ISBnews prezes spółki Arkadiusz Mikłasz. Rozwija fintech'ową platformę inwestowania w leasing GoldbergandJohnson. Źródło: ISBnews

Sygnity: Aktualny backlog jest wart około 260 mln zł netto, podała spółka. Sygnity odnotowało 4,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. r. fin. 2018/2019 (1 kwietnia - 30 czerwca 2019) wobec 5,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Sare: Odnotowało w przybliżeniu 715 tys. zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2019 r., podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Rok wcześniej zysk netto wynosił 1,56 mln zł. Źródło:ISBnews

iFun4all: Odnotował 9,08 tys. zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 504,75 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło:ISBnews

Cloud Technologies: Odnotował 1,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej jednostce dominującej w II kw. 2019 r. wobec 0,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Movie Games: Odnotowało 0,23 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 0,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

SAP Polska: Andrzej Gibas objął stanowisko dyrektora zarządzającego, podała firma. Zastąpi na tym stanowisku Kingę Piecuch, która w maju br. awansowała w europejskich strukturach SAP. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Odnotował 0,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 0,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBNews

ECC Games: Odnotował 0,17 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 0,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBNews

Jujubee: Odnotowało 61 tys. zł straty netto w II kw. 2019 r. wobec 60,5 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBNews

Cherrypick Games: Odnotowało 0,77 mln zł straty netto w II kw. 2019 r. wobec 0,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

QuarticOn: W II kwartale 2019 r. spółka koncentrowała się przede wszystkim na zwiększaniu efektywności odświeżonej w ostatnich miesiącach oferty, poszerzaniu współpracy z partnerami technologicznymi i platformami sklepowymi, a także na rozwoju kanału partnerskiego. Wygenerowała w tym okresie 1,14 mln zł przychodów ze sprzedaży, z czego 32% zrealizowane zostało na rynkach zagranicznych i podtrzymuje osiągnięcie break even point w IV kwartale br. Źródło: ISBnews

UPC: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznał za niedozwolone postanowienia dotyczące m.in. możliwości jednostronnego podwyższania abonamentu za kablówkę oraz zmiany istotnych warunków i nałożył na spółkę prawie 33 mln zł kary, podał Urząd. Źródło:ISBnews

CI Games: Ustaliło datę premiery Sniper Ghost Warrior Contracts na 22 listopada 2019 r., podała spółka. Źródło:ISBnews

PMPG Polskie Media: Zarząd podjął uchwałę o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych dla grupy kapitałowej, podała spółka. Źródło:ISBnews

Cloud Technologies: Miał w II kwartale 2019 r. 9,7 mln zł przychodów i odnotowała 1,6 mln zł straty netto. Źródło: spółka

ESL: Odnotował znaczny wzrost w wielu statystykach dotyczących turniejów ESL. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2019 r. znacznie wzrosła liczba unikalnych użytkowników (+90%), godzin oglądania (+190%) i wyświetleń wideo (+55%). Jest to wynikiem większego zainteresowania kibiców turniejami ESL One, Intel Extreme Masters i ESL Pro League, które znacznie przebiły statystykami wydarzenia z 2018 r. Źródło: spółka

DataWalk: Spółka chce podpisać kilkadziesiąt umów w USA, '19 ma być przełomowy w zakresie przychodów. Źródło:BDM

Mobiem : Agencja marketingu mobilnego zwiększyła zasięg działania, dołączając do swojej sieci biura sprzedaży bezpośredniej Grupy Interia.pl. Ponadto w ostatnich tygodniach do agencji na kluczowe stanowiska dołączyło trzech ekspertów: Michał Giera (Head of Mobile Product), Radosław Włoda (Dyrektor Handlowy) oraz Paweł Murawski (Senior Account Manager). Mobiem zapowiada jeszcze szybszy rozwój i dalsze wzrosty agencji. Źródło: spółka

One More Level: Spółka notowana na rynku NewConnect, miała ponad 130 tys. zł zysku netto w pierwszym półroczu 2019 r., a jej przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 2.208 tys. zł. W sierpniu br. producent zapowie swoją najnowszą grę podczas odbywających się w Kolonii targów Gamescom. Źródło: spółka

Brand24: Wzrost przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej o 42% r/r do 4,1 mln PLN w II kw. 2019. 3 529 aktywnych klientów na koniec okresu. Źródło: spółka

Surfland Systemy Komputerowe: Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., działająca w branży IT, osiągnęła 43 tys. zł zysku EBITDA w 2 kw. 2019 r., a jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły w tym okresie ponad 699 tys. zł. Źródło: spółka

WARSAW Booster'19: Miasto Stołeczne Warszawa wraz z partnerami, wśród których są m.in. Legia Warszawa, Santander Consumer Bank i Grupa Ciech szukają możliwości współpracy ze startupami. Ruszyła kolejna runda naboru do miejskiego programu akceleracyjnego finansowanego przez m.st. Warszawa. Inicjatywa ta skierowana jest do warszawskich młodych spółek, których rozwiązania mogą mieć wpływ na rozwój miasta oraz jakość życia jego mieszkańców. Nowością w stosunku do poprzedniego naboru jest możliwość zaadresowania wyzwań przygotowanych przez partnerów korporacyjnych. Na zaproszenie do programu może liczyć tym razem 16 zespołów startupowych. Unikalną wartością WARSAW Booster'19 jest umożliwienie uczestnikom bezpośredniego dostępu do konsultacji z przedstawicielami urzędu miasta. Dzięki temu mogą oni zaprezentować swoje rozwiązania i produkty oraz poznać warunki potencjalnej przyszłej współpracy. Analogicznie - odpowiedź na wyzwania korporacyjne może otworzyć startupom drzwi do współpracy z czołowymi

przedsiębiorstwami działającymi w stolicy i całym kraju. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Huckleberry Games: GPW podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki, podała spółka.Źródło: ISBnews

Fundusz bValue: Zainwestował 1 mln zł w Roq.ad, narzędzie do marketingu online, które łączy dane o aktywności klienta na wszystkich urządzeniach online i w świecie stacjonarnym, poinformował fundusz. Źródło:ISBnews

Vicis New Investments: Dawna ABC Data wystąpiła do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z wnioskiem o wykluczenie z obrotu giełdowego wszystkich akcji, podała spółka. Źródło:ISBnews

Fundusz Pracuj Ventures: Zainwestował w spółkę Wandlee, wdrażająca i rozwijająca m.in. chatboty rekrutacyjne oraz intraboty, poinformował Pracuj.pl. Źródło:ISBnews

Qumak w upadłości: Zarząd GPW podjął uchwałę w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na głównym rynku GPW akcji spółki, podała giełda. Źródło:ISBnews

Shallas.hu PLC: Spółka będąca właścicielem m.in. jednego z najstarszych portali rezerwacyjnych na rynku polskim Spanie.pl, wzmacnia swoją obecność na arenie międzynarodowej. Finalizując szereg transakcji węgierski internetowy portal rezerwacyjny wzmocnił swoją pozycję w Europie. Zakończył właśnie proces przejęcia międzynarodowego serwisu do rezerwacji Utazok.hu oraz grupy Maiutazas. Po zakupie polskiej strony Spanie.pl, połączeniu się z hotel.cz a.s. oraz wykupieniu części udziałów w Travelminit, w ciągu ostatnich dwóch lat Szallas.hu PLC stał się znaczącym graczem w regionie w sektorze rezerwacji noclegów online. Obecnie oferuje swoje usługi w sześciu krajach, a prawie połowa całkowitych przychodów firmy jest wynikiem międzynarodowej ekspansji. Źródło: spółka

PlayWay: Objęcie 25,93% akcji spółki Image Power za 35tys zł. Źródło: Trigon

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Asseco: Uruchomiło pierwszą w pełni elektroniczną rekrutację do szkół zintegrowaną z Profilem Zaufanym. Jako pierwszy na wdrożenie tego rozwiązania zdecydował się Urząd Miejski w Mielcu, podała spółka. Źródło:ISBnews

Santander Bank Polska: Sąd wpisał zmiany w statucie, które, zgodnie z zapisami Dyrektywy PSD2, pozwolą świadczyć bankowi usługi dostępu do informacji o rachunku płatniczym oraz inicjowania transakcji płatniczych, czyli w praktyce zostać TPP (Third Party Provider), podał bank. Źródło:ISBnews

Empik.com: Na platformie zrealizowano ponad 500 tys. zamówień od zewnętrznych sprzedawców oferujących na niej swoje produkty w ciągu ponad dwóch lat od momentu startu marketplace, podano w komunikacie. Źródło:ISBnews

Bank Pekao: Wspólnie z Software Development Academy organizuje Pekao TechLab. Projekt umożliwi rozpoczęcie kariery w Centrum IT Banku Pekao, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

11bit Studios: Globalna data premiery gry "Frostpunk" w wersji na konsole Xbox One i PS4 w dystrybucji cyfrowej została ustalona na 11 października 2019 roku, podała spółka. Cena detaliczna gry na te platformy będzie wynosiła 29,99 USD/euro. Źródło: ISBnews

Allegro: Uruchomi 16 września Allegro Lokalnie - miejsce, gdzie będzie można znaleźć ogłoszenia od prywatnych osób oraz kupić przedmioty od sprzedających z najbliższej okolicy, podała spółka. Źródło: ISBnews

innogy Stoen: Zainstalował w Warszawie 1 800 tzw. inteligentnych liczników energii elektrycznej, które podnoszą skuteczność zdalnych pomiarów zużycia energii, podała spółka. Projekt został zrealizowany we współpracy z Orange Polska. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Szykuje "ostre" uderzenie marketingowe i promocyjne gry "Blair Witch" na targach Gamescom i PAX Prime i liczy na sukces tytułu, poinformował prezes Piotr Babieno. Spółkę interesuje stały, stabilny wzrost przychodów z okresowymi "pikami" w miesiącach premier i tego spodziewa się w kolejnych kwartałach. Więcej szczegółów dotyczących najbliższych planów zdradzi we wrześniu. Źródło: ISBnews

GovTech Polska, Fundacja Grupy PKP: Realizują wspólny program który pozwoli uwolnić pomysły służące innowacjom na kolei, ocenili uczestnicy pierwszej Ogólnopolskiej Burzy Mózgów. Już we wrześniu odbędzie się kolejna edycja tego wydarzenia - tym razem poświęcona tematyce Wody i tego, jak mądrze zarządzać polskimi zasobami wodnymi. Podczas pierwszej obywatelskiej burzy mózgów pod hasłem "Smart PKP" w ramach cyklu "GovTech - Aktywuj pomysły!" wybrany zespół opracuje najbardziej innowacyjny pomysł dotyczący zwiększenia komfortu przejazdu pociągami. Wydarzeniu towarzyszy konferencja, w trakcie której zaproszeni goście będą dziś rozmawiać o innowacyjności w sektorze publicznym. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Grupy PKP we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Ogłosił daty premier dwóch gier z segmentu mid-core. "Gravity Rider Zero" trafi do Apple App Store i Google Play 26 sierpnia. Premierę "Zombie Blast Crew" zaplanowano zgodnie z tematyką - na Halloween, podała spółka. W tym roku Vivid planuje wypuścić jeszcze 10 gier mobilnych z segmentu casual, a także pierwsze tytuły na konsolę Nintendo Switch. Źródło: ISBnews

Polskie Radio: Podpisało umowę z PZU Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych (PZU TFI) na zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK), poinformowało ISBnews Polskie Radio. Źródło: ISBnews

OPPO: Przekształciło 12-metrowy kontener w naszpikowany nowoczesnymi technologiami hotel przyszłości. Chcąc pokazać całemu światu możliwości technologii 5G, australijski oddział firmy OPPO stworzył pierwszy na świecie inteligentny, futurystyczny, a co więcej mobilny hotel, sterowany wyłącznie za pomocą smartfonu OPPO Reno i sieci 5G. Przez kilka najbliższych miesięcy odwiedzi on wybrane australijskie miasta, a pierwszym przystankiem na trasie będzie Gold Coast. Źródło: spółka

BPSC: ,,Głównym czynnikiem wpływającymi na szybki rozwój Przemysłowego Internetu Rzeczy w sektorze wytwórczym będzie postępująca kontrola wszystkich składowych procesu produkcji, która ma wpływać na wzrost wydajności. - Proces ten już się rozpoczął, ale jesteśmy na początku jego drogi. Pierwszym etapem była i nadal jest gruntowna informatyzacja przemysłu, która opiera się na systemach klasy ERP. To właśnie to rozwiązanie informatyczne pozwala przedsiębiorstwu wdrażać nowe technologie, które usprawnią działanie organizacji i przygotują ją na nadchodzące zmiany. - mówi Lucjan Giza Dyrektor ds. Rozwoju w BPSC i dodaje - Ten etap ma za sobą tylko część firm. W Polskich warunkach to odpowiednio: co druga (54%) średnia firma i 80% dużych przedsiębiorstw. - kończy ekspert z firmy dostarczającej rozwiązania IT dla biznesu. Źródło:spółka

Ultimate Games: Premiera gry "Esport Manager" na Nintendo Switch została ustalona na 27 sierpnia, podała spółka. Źródło: spółka

Logitech G: Prezentuje dwie nowe mechaniczne klawiatury dla graczy - Logitech G915 Lightspeed Wireless oraz Logitech G815 Lightsync RGB . Oba modele wyposażone są w nowe, niskoprofilowe przełączniki GL firmy Logitech G o wysokiej wydajności. Źródło: spółka

SKG: Przeniósł do Oracle Cloud jedną ze swoich flagowych aplikacji eSAMBO, system do zarządzania procesami handlu detalicznego, której użytkownikami są sieci handlowe - także współpracujące z franczyzobiorcami oraz pojedyncze punkty handlu detalicznego dowolnej wielkości. Aplikacja była oferowana wcześniej w modelu hostowanym. Źródło: spółka

LG Electronics, LUMI United Technology: Podpisały list intencyjny dotyczący rozwijania ekosystemu inteligentnego domu o funkcje korzystające z rozwiązań IoT. Źródło: spółka

Fortinet: ,,Aby efektywnie korzystać z najlepszych rozwiązań chmurowych, przedsiębiorstwa muszą upewnić się, że stosowane przez nich narzędzia i technologie zapewniają spójne możliwości, zdolność do automatyzacji operacji i scentralizowane zarządzanie w różnych środowiskach. To oznacza, że narzędzia te powinny móc działać w różnych chmurach publicznych, ale także prywatnych i w lokalnych sieciach fizycznych. Tradycyjnie największym wyzwaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa, z przenoszeniem aplikacji i zapewnianiem usług DevOps branża IT nauczyła się już sobie radzić" - podkreśla Robert Dąbrowski, szef zespołu inżynierów Fortinet w Polsce.

,,Nasza oferta, na którą składa się architektura Fortinet Security Fabric, rozwiązania dla sieci SD- WAN i zabezpieczenia dla chmury, przyczyniła się do wzrostu przychodów o 21% w stosunku rok do roku. Spodziewamy się, że 2019 rok będzie kolejnym, w którym dzięki naszej zaawansowanej technologii odnotujemy wzrost wyższy niż w przypadku średniej dla branży - komentuje Ken Xie, założyciel, prezes i dyrektor generalny Fortinet. Źródło: spółka

Klabater: Wydawca i producent gier, zaprezentował fabularny trailer typu live action do gry Skyhill: Black Mist. Tytuł z gatunku horror-survival swoją premierę będzie miał jeszcze tej jesieni. Wcześniej, w grę będzie można zagrać na odbywających się pod koniec sierpnia targach Gamescom w Kolonii. Pierwsza część Skyhill-a, zadebiutowała w 2015, do dziś sprzedała się w nakładzie 200 000 egzemplarzy. Producentem gry jest rosyjskie studio Mandragora. Ponadto zaprezentował pierwszy gameplay symulatora tawerny - Crossroads Inn. Filmik pokazuje rozgrywkę w trybie Sandbox. Towarzyszy mu również animowany Story Trailer stanowiący wprowadzenie do kampanii fabularnej. Gra ukaże się na PC, Mac i Linuksie jesienią br. Wcześniej, tytuł będzie prezentowany na targach Gamescom w Kolonii. Źródło: spółka

HP: Zaprezentował kolejną generację popularnej serii laptopów biznesowych - HP EliteBook 700 G6. HP EliteBook 735 G6 i HP EliteBook 745 G6 zostały wyposażone w procesor AMD Ryzen(TM) PRO drugiej generacji oraz kartę graficzną Radeon(TM) Vega. W portfolio producenta znalazł się również nowy terminal HP mt45 Mobile Thin Client, zaprojektowany z myślą o wydajności oraz bezpiecznej obsłudze dla użytkowników mobilnych. Źródło: spółka

Frozen District: Twórca m.in. House Flipper wyda i wypromuje grę produkowaną przez krakowskie studio Moonlit, przewiduje podpisana dzisiaj umowa o współpracy. Tytuł będzie dostępny poprzez platformę Steam. Źródło: spółka

Huawei: HarmonyOS to autorski system operacyjny Huawei, który miał premierę w trakcie Huawei Developer Conference 2019. Został opracowany z myślą o pracy na różnych urządzeniach. W trakcie konferencji została także pokazana 10. generacja autorskiej nakładki Huawei na Android - EMUI 10. Źródło: spółka

1C Entertainment, Digitalmindsoft: Ogłaszają najnowszą część serii RTS Men of War: Men of War: Assault Squad 2 - Cold War. Gra dostępna będzie jako samodzielny dodatek i pojawi się na Steam 12 września 2019 r. Cold War bazuje na istniejącym silniku gry, jednak fabuła jest osadzona na tle historycznego konfliktu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim i będzie przedstawiać wydarzenia związane z kryzysem kubańskim.1C Entertainment ogłosiła również jesienne premiery 3 tytułów - Devil's Hunt, Stygian: Reign of the Old Ones i Secret Government. Źródło: spółka

Lenovo: Przygotowało specjalną promocję, w ramach której przy zakupie wybranych komputerów z rodziny Ideacentre All-in-One można otrzymać w prezencie urządzenie wielofunkcyjne Epson XP-5100. Akcja promocyjna potrwa do końca września. Źródło: spółka

Philips: Już po raz trzeci z rzędu telewizory OLED marki zdobyły prestiżowe nagrody EISA. W tym roku wyróżnienie przyznano modelowi Philips OLED+984 w kategorii Home Theatre TV of the Year oraz Philips OLED 804 w kategorii Best Buy OLED. Źródło: spółka

Motorola: Smartfon one action to pierwsze na rynku urządzenie z ultraszerokokątną kamerą akcji, która umożliwia nagrywanie wideo w orientacji poziomej, gdy telefon jest trzymany pionowo. Wyposażony w potrójny system aparatów smartfon dostarcza wysoką jakość filmów i zdjęć oraz wsparcie funkcji oferowanych przez sztuczną inteligencję (AI). Te wszystkie zarejestrowane wyjątkowe chwile użytkownik może przeglądać na zachwycającym ekranie CinemaVision o proporcjach 21:9, zaś elegancka konstrukcja telefonu ułatwia komfortowe trzymanie i korzystanie z telefonu jedną ręką. Źródło: spółka

