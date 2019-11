Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-commerce: Platformy handlowe cieszą się niesłabnącą popularnością: korzysta z nich 96% kupujących online z Polski, a 37% zamierza więcej kupować na takich portalach w ciągu następnych 12 miesięcy, wynika z badania "Pulse of the Online Shopper" przeprowadzonego na zlecenie firmy UPS. Raport pokazuje, że kupujący chcą przede wszystkim przejrzystych opłat, kontroli nad procesem dostawy, nagród w programach lojalnościowych i możliwości łatwego zwrotu towaru - z tego ostatniego korzystało 29% w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Cyberbezpieczeństwo dotyczy nas wszystkich, dlatego nie powinno być tylko niszowym zagadnieniem dla ekspertów. Tym bardziej cieszy fakt, że powoli wychodzimy w tej kwestii z etapu, w którym nie zwracaliśmy na nie uwagi, ocenił w rozmowie z ISBnews Taeho Kgil, wiceprezes Samsung Research, odpowiedzialny za System Security i Data Privacy Lab. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Tylko kompleksowy i spójny ekosystem cyberbezpieczeństwa jest w stanie zaspokoić potrzeby konsumentów w kwestii bezpieczeństwa online, ocenił w rozmowie z ISBnews Taeho Kgil, wiceprezes Samsung Research, odpowiedzialny za System Security i Data Privacy Lab. Źródło: ISBnews

Reklama internetowa: Grupa WP zakłada udaną końcówkę roku w branży reklamy internetowej oraz wysoki jednocyfrowy wzrost tego segmentu w 2020 r., poinformował prezes Jacek Świderski. Źródło: ISBnews

E-commerce: W tym roku na prezenty, żywność, podróże oraz spotkania z najbliższymi Polacy zamierzają przeznaczyć średnio 1 521 zł, czyli o 5% więcej r/r, wynika z badania "Zakupy świąteczne 2019", przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte. Z roku na rok rośnie także znaczenie zakupów internetowych. Prawie jedną trzecią budżetu świątecznego pozostawimy w sklepach online. Źródło: ISBnews

Gaming: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło czwartą edycję programu sektorowego GameINN. W finansowanym z Funduszy Europejskich - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) - konkursie na wsparcie nowatorskich projektów w sektorze gamedev NCBR przeznaczył 100 mln zł. Źródło: ISBnews

E-banking: Polski Standard Płatności (PSP) odnotował 56,6 mln transakcji BLIK-iem w III kw. br. wobec 24,4 mln rok wcześniej. W pierwszych trzech kwartałach tego roku BLIK-iem wykonano niemal 146 mln transakcji, czyli więcej, niż w pierwszych czterech latach funkcjonowania systemu (kiedy liczba transakcji wyniosła łącznie 135 mln). Źródło: ISBnews

E-commerce: Łączna wartość zakupów polskich internautów (B2C commerce sales) wzrośnie w tym roku o 25% do 11,64 mld euro (ok. 50 mld zł), a przeciętny e-nabywca wyda na zakupy internetowe ok. 2 800 zł w tym roku, wynika z raportu "Ecommerce Report: Poland 2019" przygotowanego przy współudziale SAP. Źródło: ISBnews

Technologie w medycynie: Sektor medyczny jest obecnie światowym liderem inwestycji w badania i rozwój, także w zakresie nowoczesnych technologii, mimo to prawie jedna czwarta (22,4%) polskich przedsiębiorstw działających w szeroko pojętej branży medycznej wydaje na ten cel minimalną część dochodów (maksymalnie do 5%), wynika z badania Cybercom "Strategiczna rola technologii w branży medycznej". Źródło: ISBnews

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Comarch: Odnotował 42,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 18,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

R22: Odnotowało 3,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. lipiec - wrzesień 2019 r.) wobec 2,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

ATM: Odnotowało 0,54 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 2,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Asbis: Podwyższył prognozę zysku netto na 2019 r. do 13-14 mln USD, tj. o 40% wobec poziomu zakładanego w pierwotnej prognozie z marca br., podała spółka. Przychody ze sprzedaży pozostają na poziomie pierwotnej prognozy, czyli 1,7-1,9 mld USD. Źródło: ISBnews

PKO BP: Strategia PKO Banku Polskiego na lata 2020-2022 zakłada m.in. zwiększenie liczby użytkowników aplikacji IKO do 5 mln w 2022 r., podał bank w prezentacji. 21 października br. PKO BP podał, że przekroczył 4 mln aktywnych użytkowników aplikacji IKO i szacuje, że do końca roku liczba ta sięgnie 4,25 mln. Źródło: ISBnews

One More Level: Będzie współpracowała z Apogee Software Ltd (znana pod firmą 3D Realms) oraz Slipgate Ironworks ApS przy pracy nad produkcją, dystrybucją i marketingiem gry "Ghostrunner", podała spółka. Premiera gry na platformy PC, Xbox One i PS4 jest zaplanowana na III kw. 2020 r. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Zarząd rozpoczął rozmowy z partnerami społecznymi dotyczące nowej umowy społecznej, podała spółka. Źródło: ISBnews

PKO BP: Strategia PKO Banku Polskiego na lata 2020-2022 zakłada m.in. jeszcze większe niż dotąd wykorzystywanie innowacji i nowoczesnych technologii, by przekształcić się w PKO Bank Przyszłości, podała instytucja. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment: Sprzedał ponad 2 mln gier na konsolę Nintendo Switch, a rok 2020 ma być przełomowym w rozwoju, podała spółka. Źródło: ISBnews

Grupa WP: Odnotowała 20,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 21,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

MCI Capital: Odnotował 45,23 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 11,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Grupa WP: Celuje w pozytywny wynik segmentu TV w całym 2020 roku, poinformował prezes Jacek Świderski. Źródło: ISBnews

Movie Games: Zawarł umowę wydawniczą na pięć tytułów z portfolio spółki Drago Entertainment, której jest udziałowcem, podała spółka. Umowa obejmuje wydanie pełnych wersji produkcji na PC w 2020 roku i obejmuje "Gas Station Simulator", "Food Truck Simulator", "Airport Contraband", "Detective Simulator" oraz "Paparazzi Simulator". Źródło: ISBnews

Brewe Leasing: Prowadzi rozmowy z inwestorami w sprawie powołania spółki Brewe Factoring, która miałaby powstać w I kwartale 2020 roku, poinformował prezes Arkadiusz Mikłasz. Już w pierwszym roku działalności plan przychodów tej spółki to 18 mln zł, wobec 6 mln zł planowanych przychodów Brewe Leasing. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Aż 10% wszystkich graczy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec planuje zakupić grę "Cyberpunk 2077" studia CD Projekt RED, wynika z najnowszej edycji badania "Game Brand Tracker", opublikowanego przez Newzoo. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Odnotowało 78,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Portfel zamówień Asseco Poland na 2019 rok - według stanu na 15 listopada br. - wynosi 10 055 mln zł wobec 8 786 mln zł rok wcześniej (wzrost o 14% r/r), podała spółka. Źródło: ISBnews

Asbis: Wypracował w październiku 2019 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 197 mln USD, co oznacza wzrost o ok. 16% r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Źródło: ISBnews

Merlin: Merlin Commerce - spółka zależna Merlin Group - nawiązał strategiczną współpracę z dystrybutorem biletów Ticketmaster Poland, podał Merlin. Źródło: ISBnews

InPost: Zawarł bezpośrednią umowę na obsługę dostaw i zamówień z AliExpress - globalną platformą z Grupy Alibaba, podała spółka. Tym samym stał się dla AliExpress strategicznym partnerem w Polsce. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Oczekuje skonsolidowanych przychodów w tym roku na poziomie co najmniej 10 mld zł, poinformował wiceprezes Marek Panek. Spółka podpisała niedawno porozumienie dotyczące ewentualnego wdrożenia rozwiązań informatycznych w Horum Banku, dodał wiceprezes. Źródło: ISBnews

PMPG Polskie Media: Odnotowały 1,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Odnotował 14,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 15,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Wydatki na prace rozwojowe w Grupie CD Projekt wyniosły 333 mln zł w I-III kw. 2019 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Odnotowało 1,11 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 0,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Kino Polska TV: Odnotowało 1,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

XTPL: XTPL oraz koreański HPK Inc. - jeden z głównych dostawców urządzeń do naprawy defektów w wyświetlaczach dla LG - podpisały memorandum of understanding (MoU), podała spółka. Podpisanie memorandum otwiera drogę do rozpoczęcia negocjacji biznesowych dotyczących umowy licencyjnej. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Nie wyklucza aktualizacji strategii spółki na kolejne 4-6 lat w 2020 roku, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, poinformował prezes Adam Kiciński. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Przedsprzedaż gry "Cyberpunk 2077", której premiera zaplanowana jest na kwiecień 2020 roku, jest zgodna z oczekiwaniami spółki, poinformował prezes Adam Kiciński. Źródło: ISBnews

Poczta Polska: Liczba paczek obsługiwanych przez Pocztę Polską wzrosła o 23% r/r w I poł. listopada br., podała Poczta. Najwięcej zostało nadanych 12 listopada - ponad 600 tys., czyli tyle paczek, ile rok temu w rekordowy poniedziałek przypadający na 17 grudnia. Źródło: ISBnews

IT Works, spółka specjalizująca się w outsourcingu IT, zmieniła nazwę na Euvic IT. Rebranding ma podkreślić coraz większą synergię IT Works z Grupą Euvic, do której spółka należy od grudnia 2016 roku, kiedy to Euvic przejął ją od Enterprise Investors. Euvic IT to w sumie już ponad 700 specjalistów IT, a licząc całą Grupę Euvic - ponad 2000 osób. Źródło: spółka

INC: Skład Rady Nadzorczej INC wzmocnił Mateusz Wcześniak, prezes Movie Games. Nowo powołany członek Rady Nadzorczej Grupy INC wesprze spółkę swoim doświadczeniem w obszarze współpracy z firmami technologicznymi, gamingowymi oraz life science. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

PL Group: Planuje przejść na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z rynku NewConnect w II poł. 2020 roku, zapowiedział prezes Sebastian Albin. Zgodnie ze zaktualizowaną strategią, spółka zamierza także rozszerzyć działalność o nowe obszary biznesowe, związane z nowymi technologiami i nieruchomościami. Źródło: ISBnews

R22: Prowadzi rozmowy z kilkoma podmiotami w regionie w celu ich przejęcia, ale do końca roku nie planuje ich sfinalizować, poinformował prezes Jakub Dwernicki. Spółka chce m.in. wejść na nowy rynek i zakupić udziały w kolejnej firmie w kraju w którym już działa, dodał. Źródło: ISBnews

Drago entertainment: W pierwszym etapie kampanii crowdfundingowej pozyskał 0,87 mln zł osiągając tym samym wyznaczony cel minimum niezbędny do dojścia emisji do skutku, podała spółka. Środki te zostaną wykorzystane przez studio do realizacji strategii, której najważniejszymi punktami są: produkcja pięciu symulatorów rocznie i średniobudżetowej gry FPS/Survival. Źródło: ISBnews

Prometheus: Spółka realizująca projekt drona, który swoimi właściwościami ma znacznie przewyższyć dostępne na rynku i używane dotychczas konstrukcje - przeprowadza emisję crowdfundingową i planuje rozpocząć procedurę wprowadzenia na giełdę nawet w 2021 roku, podała spółka. Łączny portfel zamówień spółki, jaki może być zrealizowany na podstawie już podpisanych listów intencyjnych na rok 2020 to budowa 34 dronów, o wartości ok. 17 mln zł. Źródło: ISBnews

Tidio: Polski startup Tidio, który rozwija live chat wspierany przez chatboty pozyskał ponad 4 mln złotych od funduszu Inovo Venture Partners, podała spółka. To największa jak dotąd inwestycja polskiego funduszu. Środki zostaną wykorzystane do rozwoju technologii i zwiększeniu sprzedaży polskiego narzędzia. Źródło: ISBnews

Grupa WP: Podtrzymuje politykę dywidendową i nadal jest nastawiona bardziej na kolejne akwizycje, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Elżbieta Bujniewicz Belka. Źródło: ISBnews

OEX: Rozpoczyna realizację skupu akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży, w cenie 19 zł za sztukę. Spółka skupi nie więcej niż 421 052 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, co stanowi nie więcej niż 5,27% jej kapitału zakładowego, podał OEX. Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży akcji to 22 listopada br. Źródło: ISBnews

Vicis New Investments: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 6 grudnia 2019 r. (dematerializacji akcji) Vicis New Investments (dawniej ABC Data), podała spółka. Źródło: ISBnews

Kino Polska TV: Większościowy akcjonariusz Stopklatki - podwyższył cenę akcji w wezwaniu na walory Stopklatki do 7 zł z 6,2 zł, podało Kino Polska TV. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Pozostaje aktywne akwizycyjnie i wciąż poszukuje okazji do zrealizowania przejęcia, ale obecnie nie prowadzi rozmów dotyczących dużych spółek, poinformował wiceprezes Marek Panek. Źródło: ISBnews

PerfOps: Zgodnie z umową z 30 października br., fundusze venture capital Sunfish Partners i Finch Capital zainwestowały w PerfOps 750 000 USD, czyli blisko 3 mln zł. To już druga runda inwestycji w krakowską spółkę programistyczną. W ubiegłym roku firma zakończyła etap finansowania zalążkowego w wysokości 2 mln zł, Finch Capital zainwestował w projekt 1 mln zł, a w maju br. firma otrzymała pierwszy 1 mln zł dofinansowania z Sunfish Partners. PerfOps chce wykorzystać przyznane fundusze przede wszystkim na rozbudowę krakowskiego zespołu. Firma planuje też zainwestować w kadrę zarządzającą i rozwój swojej infrastruktury. Spółka udanie wystartowała ze swoim narzędziem do równoważenia obciążenia w sieci (FlexBalancer) i obsługuje już 8 miliardów zapytań miesięcznie. Źródło: spółka

INC: Specjalizująca się w finansowaniu innowacyjnych podmiotów grupa podpisała umowę z Tar Heel Capital Pathfinder, której przedmiotem jest wsparcie doradcze i operacyjne procesu pozyskania finansowania oraz wprowadzenia na NewConnect akcji SkinWallet. SkinWallet to platforma handlu dobrami cyfrowymi. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Kool2Play: Zapowiada trzy własne tytuły: "Uragun", "City of Minds" i grę o kodowej nazwie "Odbudowa" do 2022 r., poinformował prezes Marcin Marzęcki. 22 stycznia planuje uruchomić early access do "Uragun". Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Gra "Deadliest Catch: The Game", wyprodukowana na licencji Discovery Channel przez dewelopera Moonlit na zlecenie Ultimate Games, która miała swoją premierę na platformie Steam 14 listopada 2019 r. (w formule wczesnego dostępu), została pobrana w łącznej ilości ponad 6,6 tys. sztuk, podała spółka. Źródło: ISBnews

Twisto: W aplikacji karty wielowalutowej połączonej z aplikacją w Twisto rejestrowało się ok. 2,5 tys. osób dziennie w listopadzie, podała spółka. Źródło: ISBnews

Ultima Ratio: Fibrain, producent kabli światłowodowych i osprzętu do budowy sieci światłowodowych, zdecydował się na korzystanie z elektronicznego arbitrażu Ultima Ratio. Klauzule arbitrażowe pojawiły się właśnie w ogólnych regulaminach sprzedaży na stronach internetowych spółki i są już wiążące dla jej klientów, zarówno z kraju, jak i z zagranicy, podało Ultima Ratio. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Zapowiedział premierę nowej gry na 2021 rok. Gra z elementami survivalu osadzona w scenerii science fiction trafi na PC w drugiej połowie 2021 r., podała spółka. Jej budżet będzie większy niż "Green Hell". Źródło: ISBnews

Bloober Team: Ustalił premierę gry "Blair Witch" na platformę PlayStation 4 na 3 grudnia br., podała spółka. Gra będzie dostępna na terytorium Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej, państw EMEA, Australii i Nowej Zelandii w cenie detalicznej 29,9 euro/USD. Źródło: ISBnews

Pharmena: Rozpoczęła globalną współpracę z Amazon EU w zakresie sprzedaży swoich produktów na platformach e-commerce, podała spółka. Oferta obejmuje 19 produktów rynku i dotyczyć będzie rynku europejskiego. Źródło: ISBnews

IMS: Grupa kapitałowa IMS wkroczyła z usługami marketingu sensorycznego na nowy, fiński rynek. IMS wdrożył audiomarketing w kolejnych punktach marek: Cropp, House, Sinsay i Mohito należących do spółki LPP w Finlandii i na Słowenii, a w sklepach Cropp i House również video marketing, podała spółka. Źródło: ISBnews

PKO BP: PKO Bank Polski udostępnił dwie nowe funkcje w kantorze internetowym: zlecenie wymiany waluty, gdy jej kurs osiągnie wskazany przez klienta poziom oraz opcja ustawienia stałego zlecenia na wymianę walut w określone dni, podał bank. Źródło: ISBnews

Komputronik: Rada nadzorcza powołała Sebastiana Pawłowskiego (obecnie wiceprezesa Komputronik Biznes oraz prezesa Movity - spółek zależnych Komputronika) na stanowisko wiceprezesa Komputronika, podała spółka. Źródło: ISBnews

The Farm 51 Group: Złożył Wojskom Ochrony Terytorialnej (WOT) ofertę w przedmiocie stworzenia dla WOT aplikacji e-learningowej w postaci wirtualnych trenażerów proceduralnych obsługi uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz treningowej gry taktycznej na komputery klasy PC, podała spółka. Przedmiotowa aplikacja ma umożliwić poszerzenie możliwości szkoleniowych oraz promocję WOT jako piątego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Źródło: ISBnews

ECC Games: Podpisał list intencyjny z włoskim wydawcą 505 Games, którego przedmiotem jest wola zawarcia umowy wydawniczej na wydanie gry "Drift20" w wersji na komputery osobiste, konsole oraz urządzenia mobilne, podała spółka. Źródło: ISBnews

Bank Pekao: Stopniowo udostępnia swoim klientom nowy serwis transakcyjny Pekao24 do testowania, podał bank. Wprowadzone funkcjonalności pozwolą użytkownikom szybciej i łatwiej zlecić przelew, a dzięki analizie finansowej lepiej kontrolować swoje wydatki. Źródło: ISBnews

No Gravity Games: Data wprowadzenia do sprzedaży gry "Nonogram's Prophecy" ("Gra") na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii została ustalona na dzień 22 listopada 2019 roku. Nonogram's Prophecy jest grą logiczną opartą na znanej łamigłówce, nawiązującą stylistyką do starożytnej Grecji. Gra składa się z ponad 380 puzzli i 3 trybów: Classic, Color, Big Picture. Dzięki samouczkowi Nonogram's Prophecy jest idealnym wyborem zarówno dla doświadczonych graczy, jak i nowicjuszy. Źródło: spółka

No Gravity Games: 18 listopada została podpisana umowa wydawnicza na platformę Switch, Xbox i Playstation pomiędzy Emitentem a No Gravity Development Sp. z o.o. Data wprowadzenia do sprzedaży gry " Strike Force Kitty " na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii została ustalona na dzień 29 listopada 2019 roku. "Strike Force Kitty" to gra łącząca elementy RPG, gry platformowej i taktycznej z sympatyczną, przyjemną dla oka oprawą graficzną. Celem gracza jest odpowiednie przygotowanie wojowniczych kotów do walki, poprzez wzmacnianie ich cech i dobieranie odpowiednich strojów, nawiązujących do postaci znanych z popkultury, a następnie przeprowadzenie ich przez poziomy pełne niebezpieczeństw, ale i cennych skarbów. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Podpisał umowę licencyjną z Volcanic Games Ltd. z Wielkiej Brytanii. Na mocy tej umowy FE otrzymała wyłączną licencję do dystrybucji gry Frontline Zed na platformie Nintendo Switch. FE ma również prawo wydać Frontline Zed na pozostałych konsolach obecnej i nadchodzącej generacji. Przewidywany termin premiery to pierwszy kwartał 2020. Źródło: spółka

No Gravity Games: Gra "Rekt! High Octane Stunts" znajdująca się w portfolio spółki zależnej No Gravity Development sp. z o.o.,w ciągu 10 dni od rozpoczęcia sprzedaży na platformie Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii, sprzedała się w 8888 kopiach. Jednocześnie Zarząd informuje, że data wprowadzenia przez Emitenta do sprzedaży gry "Rekt! High Octane Stunts" na PC została ustalona na pierwszą połowę lutego 2020 roku. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Podpisał umowę licencyjną z Inlogic Software s. r. o. ze Słowacji. Na mocy tej umowy FE otrzymała wyłączną licencję do dystrybucji gry Poly Puzzle na platformie Nintendo Switch. Przewidywany termin premiery to pierwszy kwartał 2020. Źródło: spółka

Klabater: Otrzymał w dniu 21 listopada 2019 r. dwie podpisane umowy zawarte z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie projektów spółki w ramach programu rozwoju sektorów kreatywnych 2019. Pierwsza z ww. umów dotyczy dofinansowania przyznanego spółce w ramach projektu "Promocja spółki Klabater S.A. na targach gier wideo Gamescom 2019 w Kolonii". Wnioskowana i przyznana Spółce na podstawie wniosku numer 24786/18/A3 kwota dofinasowania to 41.250,00 zł, zaś całkowity koszt realizacji ww. projektu przez Spółkę to 97.800,00 zł. Druga z ww. umów dotyczy dofinansowania przyznanego spółce w ramach projektu "Stworzenie prototypu gry komputerowej "The Circus" - symulacji zarządzania wędrowną trupą cyrkową". Wnioskowana i przyznana Spółce na podstawie wniosku numer 124637/18/A2 kwota dofinasowania to 40.000,00 zł, zaś całkowity koszt realizacji ww. projektu przez spółkę to 76.366,69 zł. Źródło: spółka

ECC Games: Producent gier i symulatorów sportów motoryzacyjnych, pozyskał informacje o podpisaniu umowy na dofinansowanie. Innowacyjne, autorskie narzędzie spółki w efektywny sposób pozwoli produkować zaawansowane gry o tematyce motoryzacyjnej. Studio otrzyma na realizację projektu 4,9 mln zł z programu GameINN Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Łączny koszt narzędzia opiewa na ponad 6,8 mln zł. Źródło: spółka

Setanta: Spółka notowana na Głównym Rynku GPW w Warszawie, otrzymała informację od spółki ALL IN! GAMES Sp. z o.o., z którą jest w trakcie połączenia, że w dniu 3 grudnia 2019 r. do sprzedaży zostanie wprowadzona gra pt. ,,Tools Up!", której wydawcą jest ALL IN! GAMES. Gra trafi do sprzedaży jednocześnie na platformy PC (Steam), XBOX ONE, Sony Playstation 4 oraz Nintendo Switch. Źródło: spółka

Hotailors: Polska firma znalazła się wśród 25 najlepszych start-upów na świecie. Lista została ogłoszona przy okazji Phocuswright Conference w Stanach Zjednoczonych - kluczowego wydarzenia dla branży turystycznej i podróży służbowych. Źródło: spółka

Klabater: notowany na NewConnect producent i wydawca gier, otrzymał informacje o podpisaniu umów na dofinansowanie udzielone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) w ramach programu rozwoju sektorów kreatywnych. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na stworzenie prototypu gry pod roboczą nazwą "Cyrk" oraz pokryją udział spółki w tegorocznych targach gier wideo Gamescom w Kolonii. Łączna kwota dotacji opiewa na ponad 80 tys. zł. Źródło: spółka

BETFAN: Nowy legalny polski bukmacher, nawiązał współpracę z Playtech - liderem technologicznym w branży gier hazardowych. W ramach wieloletniej umowy BETFAN, jako pierwszy operator w Polsce, wprowadza na rynek ofertę Playtech Virtual Sports, czyli ultrarealistyczne gry wirtualne w najważniejszych dyscyplinach sportu. Oferta będzie zawierać takie gry jak: piłka nożna, koszykówka, tenis, wyścigi chartów, wyścigi konne, żużel i kolarstwo torowe. Nowy produkt to odpowiedź na rosnącą popularność sportów wirtualnych w Polsce. Według szacunków firmy Playtech, obecnie stanowią one 20-25 proc. zakładów sportowych w kraju. - To unikatowy na polskim rynku produkt pod względem światowej jakości animacji. Playtech Virtual Sports w BETFAN już teraz zapewnia graczom szeroki wybór gier wirtualnych, umożliwiając obstawianie ulubionego sportu 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Wspólnie z Playtech planujemy rozwijać ten produkt w Polsce i sukcesywnie wprowadzać nowinki i modyfikacje. Obecnie w naszym kraju jest

ponad 12 milionów aktywnych graczy różnych typów gier online'owych. Zamierzamy wykorzystać ogromny potencjał, jaki stwarza ten rynek. Stawiając na nowoczesne rozwiązania chcemy zająć na nim odpowiednią pozycję i dostarczać naszym klientom jeszcze ciekawszą ofertę zakładów - mówi Piotr Sienkiewicz, prezes zarządu BETFAN. Źródło: spółka

