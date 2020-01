Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Prognozy: Związek Cyfrowa Polska za najważniejsze tematy i wyzwania dla sektora cyfrowego i nowoczesnych technologii w 2020 roku uważa dalszy rozwój sieci 5G, wzmocnienie cyberbezpieczeństwa kraju, cyfryzacja radia oraz rozdział środków z unijnego budżetu cyfrowego. Źródło: spółka

Telekomunikacja: Na portalu RFBENCHMARK opublikowano raport podsumowujący stan Internetu mobilnego w Polsce w grudniu 2019. W grudniu liczba wykonanych pomiarów wyniosła 465208 i był to najlepszy wynik w minionym roku, T-Mobile nie oddał prowadzenia w kategorii średniej szybkości pobierania danych oraz najniższej wartości ping, Lider nie zmienił się także, jeżeli chodzi o średni szybkość wysyłania danych - Orange nadal zajmuje pierwsze miejsce. Źródło: spółka

Legislacja: Sejm ma zająć się projektem ustawy dotyczącym wprowadzenia wyspecjalizowanych sądów w zakresie własności intelektualnej. Konfederacja Lewiatan popiera zmiany przygotowane przez resort sprawiedliwości, bo uwzględniają one propozycje zgłaszane przez przedsiębiorców. Pracodawcy postulują dodatkowo doprecyzowanie lub zmianę niektórych przepisów, aby w pełni odpowiadały oczekiwaniom przemysłu. Źródło: Konfederacja

Social media: Rosnąca popularność social mediów oraz sposób angażowania przez nie użytkowników, sprawia, że są one doskonałym miejscem do prowadzenia działań reklamowych przez marki. Rosnąca liczba użytkowników Instagrama (8 mln użytkowników w Polsce) powoduje, że to właśnie ten kanał staje się ciekawą alternatywą dla marek, które chcą skorzystać z siły medium oraz kreatywności twórców tam zgromadzonych. Użytkownicy Instagrama, to głównie osoby ze średnim i wyższym wykształceniem, w wieku 15-34 lata, mieszkańcy większych miast. Jest to atrakcyjna grupa z dużym potencjałem zakupowym. To powód, dla którego Instagram stał się kolejnym bastionem producentów i dystrybutorów marek, podobnie do tego, co miało miejsce kilka lat temu na Facebooku. Wszyscy świadomi gracze zaczęli traktować swój profil firmowy na Instagramie jako kolejną obowiązkowy witrynę, czyli tzw. own media. Tutaj właśnie zaczynają komunikować nowości, inspirować, a nawet lojalizować swoich użytkowników. ,,Połowa użytkowników Instagrama potwierdza

w badaniach, że kupiła coś, co widziała w serwisie Instagram. Wpływanie tym kanałem na preferencje i wybory stał się więc oczywistością. Influencer marketing z okresu wylęgania staje się w tym momencie strategicznym elementem działań mix-marketingowych każdej firmy. Jest jednak warunek. Musi to być działanie oparte na jakości i bezpieczeństwie, bo tak jak możemy dzięki temu zbliżać, rozkochiwać obserwatorów w marce, tak samo możemy jej zaszkodzić przez spontaniczne, nieprzemyślane działania. Pracując na co dzień w tym środowisku widzimy, jak ważna jest profesjonalizacja influencer marketingu. My nazywamy to profesjonalizacją hasztagów. Taki sobie wyznaczyliśmy cel, wzmacniać i edukować naszych klientów w tym obszarze - wyjaśnia Karina Hertel, ekspert, dyrektor zarządzający BrandLift. Badanie ,,Potencjał sprzedażowy Instagrama. Raport BrandLift" zostało wykonane na zlecenie agencji marketingu influencerskiego BrandLift. Badanie ilościowe zostało zrealizowane techniką CAWI w społeczności Zymetria w listopadzie

2019 r. na grupie 400 osób w wieku 18-49 lat, która regularnie korzysta z Instagrama. Źródło: spółka

Trendy: Eksperci VMware zaprezentowali pięć innowacji i technologii, na które należy szczególnie zwrócić uwagę w latach 2020-2025: Sztuczna inteligencja osiągnie biznesową dojrzałość; Większa orientacja na cyfrowe doświadczenia pracowników; technologia Edge wchodzi na biznesowe salony; chmura wraca do fizycznych źródeł; wbudowane, inteligentne cyberbezpieczeństwo. Źródło: spółka

Trendy: Eksperci Cisco zaprezentowali trendy technologiczne na 2020 rok i kolejne lata w niedalekiej przyszłości:

1.Internet przyszłości - Wkraczając w trzecią dekadę XXI wieku, nic nie wskazuje na to, żeby tempo rozwoju innowacji miało zwolnić. Transformacja cyfrowa kieruje dzisiejszą infrastrukturę sieciową do punktu krytycznego i wkrótce napotkamy barierę innowacyjną. Konieczne staje się więc rozwijanie Internetu przyszłości.

Lojalność wobec aplikacji to nowy wymiar lojalność wobec marki - W dzisiejszych czasach myśląc o biznesie, warto zastanowić się nad sposobami komunikacji cyfrowej, czy to za pośrednictwem aplikacji czy strony internetowej. Należy zadbać o łatwe i przyjemne doświadczenie użytkownika przy pierwszym kontakcie z technologią.

Aktywne wyszukiwanie zagrożeń i ,,zero-trust"- Reaktywne działania na rzecz bezpieczeństwa, w tym rozwiązywanie problemów w momencie, kiedy zaczynają wpływać na systemy, jest coraz częściej niewystarczające. Organizacje muszą mierzyć się z nową rzeczywistością ograniczonego zaufania (ang. Zero Trust) i wyprzedzać zagrożenia.

Wzrost znaczenia sieci intuicyjnych - Kwestia sieci nigdy wcześniej nie miała większego znaczenia dla biznesu. Ich wartość wykracza daleko poza łączność między urządzeniami oraz poszczególnymi lokalizacjami. Obecnie sieć odgrywa kluczową rolę w ewolucji znaczenia aplikacji, zabezpieczeniu danych, transformacji infrastruktury i wzmacnianiu roli pracy zespołowej.

Brak umiejętności biznesowych w IT będzie coraz bardziej odczuwalny - Przyciąganie i utrzymanie talentów jest nadal głównym wyzwaniem, przed którym stoją liderzy IT. W badaniu Cisco przeprowadzonym wśród 600 informatyków i decydentów biznesowych, 93% przyznało, że luka na polu talentów jest tak poważna, że wyraźnie spowalnia transformację ich firm. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Wprowadzenie mikrorachunku podatkowego, Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020 oraz okazje zakupowe (np. Black Friday) mogą być najczęściej wykorzystywanymi wydarzeniami do przeprowadzania ataków phishingowych w Polsce, przewidują eksperci od bezpieczeństwa technologicznego DataArt. Na liście znalazło się w sumie siedem wydarzeń. - Hakerzy skupiają się na wydarzeniach, które dotyczą możliwie największej liczby osób. Jeśli wśród nich znaczący odsetek stanowią osoby najbardziej narażone na cyberprzestępczość, prawdopodobieństwo ataku rośnie. W przypadku osób fizycznych, najczęściej są to osoby starsze. W przypadku ataków na przedsiębiorstwa, będą to przede wszystkim pracownicy mikro, małych i średnich firm, których systemy zabezpieczeń są słabsze niż największych korporacji, a poziom przeszkolenia pracowników niższy. Najważniejszym kryterium jest jednak możliwość wykorzystania emocji i skutecznej manipulacji potencjalną ofiarą - powiedział Andrzej Skrzydło, Security Consultant z DataArt.

Źródło: spółka

Branża technologii i startupy: Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej (FPT) to jedna z tych organizacji na polskim rynku, która oferuje kompleksowe przygotowanie korporacji do wdrażania innowacji poprzez współpracę ze start-upami. Od 2015 roku prowadzi akcelerator MIT Enterprise Forum CEE, w oparciu o know-how, pochodzący z MIT, jednej z najlepszych uczelni technicznych na świecie. Eksperci Fundacji podsumowali miniony rok w branży technologicznej i start-upowej w 8 kategoriach.

Za talent budowania globalnych firm postanowiła wyróżnić Stefana Batorego i Michała Borkowskiego. Batory, twórca Booksy, w minionym roku został wyróżniony tytułem Ambasadora Polskich Innowacji na Polish Tech Day w Londynie. Nagroda przyznawana jest tym, którzy swoją działalnością przyczyniają się do poprawy wizerunku Polski i Polaków. Z kolei Borkowski zbudował społeczność liczącą 150 mln uczniów na całym świecie, którzy na platformie Brainly wymieniają się wiedzą.

FPT postanowiła wyróżnić również najlepszy w minionym roku zespół - Symmetrical. To platforma działająca w modelu fintech-as-a-service w chmurze kredytowej, do której klient spółki, np. dowolna korporacja, może się podłączyć, a następnie rozpocząć udzielanie kredytów dla swoich pracowników, spłata których zabezpieczona jest ich wynagrodzeniem.

Za trend roku FTP uznaje cleantech, czyli ogół działań, wdrażających procesy i produkty, które pozwalają ograniczać negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne. W ten trend spektakularnie wpisał się litewski start-up Vinted, który jest platformą i aplikacją do sprzedaży używanych ubrań online.

Za najbardziej innowacyjny pomysł minionego roku, FPT uznała małe kapsułki Tearney, które znalazły się również na liście 10 przełomowych technologii MIT Technology Review. Zwane "miniaturowymi mikroskopami", po połknięciu rejestrują szczegółowe zdjęcia jelita, również u niemowląt i dzieci. Opracowany przez Guillermo Tearney, patologa i inżyniera z Massachusetts General Hospital (MGH) w Bostonie, produkt można wykorzystać do kontroli jelit i uzyskania biopsji tkanek.

Za porażkę roku eksperci FPT uznali kryptowalutę Facebooka - stablecoin Librę, na której ma być oparty system płatności w Messengerze i WhatsApp. Jej premiera jest przekładana od miesięcy.

Niekwestionowanym liderem w kategorii zdobytego finansowania w 2019 roku został DocPlanner (Znany Lekarz), platforma do umawiania wizyt lekarskich online. W minionym roku twórcy start-upu, poinformowali o kolejnej inwestycji w wysokości 80 mln euro.

FPT wzięła pod uwagę efekty ekspansji na zagraniczne rynki i przyznała je Booksy, aplikacji do umawiania wizyt u kosmetyczek czy fryzjerów, która podbija zagraniczne rynki i odnosi sukces na najbardziej konkurencyjnym rynku na świecie - w Stanach Zjednoczonych. W 2019 roku start-up koncentrował się wyłącznie na Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Polsce, Hiszpanii, Brazylii i RPA, ale był obecny na ponad 80 rynkach na całym świecie. Równoległe wyróżnienie przypadło Brainly, platformie, z której korzysta już 150 mln uczniów na całym świecie.

Za działalność w minionym roku FPT postanowiła wyróżnić Sunfish Partners - polsko-niemiecki fundusz vc, który pomaga polskim start-upom osiągać sukcesy na międzynarodowym rynku. Finansuje rodzime start-upy deeptech, które koncentrują się na rozwoju software i sprzedaży w modelu B2B.

Fundacja podkreśliła również ogromne znaczenie w 2019 roku rodzimej instytucji - PFR Ventures, pierwszego na polskim rynku profesjonalnego inwestora instytucjonalnego, działającego w formule funduszu funduszy. Źródło: FPT

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Play: Chce zwiększyć sieć do 8700 stacji bazowych w 2020 roku i docelowo do 9500 stacji w 2021, poinformował CTO operatora Michał Ziółkowski. W ub.r. wybudował 865 stacji netto i zamknął rok z łącznie 7868 masztami. Play podpisał memorandum z Miastem Gdynia, na mocy którego zostanie uruchomiona sieć 5G. Play jest gotowy do implementacji 5G na posiadanych zasobach sieciowych w kolejnych miastach, po uruchomieniu tej technologii na swojej sieci w Gdyni, poinformował prezes Jean Marc Harion. Źródło: ISBnews

Polkomtel: Operator sieci Plus z Grupy Cyfrowy Polsat rozpoczyna budowę pierwszej w Polsce komercyjnej sieci 5G na częstotliwości 2600 MHz TDD. W I kwartale 2020 roku klienci z co najmniej 7 miast w całej Polsce będą mogli korzystać z nowej technologii, podał operator. Źródło: ISBnews

Grupa Kino Polska TV: Liczy, że kanał Zoom TV może osiągnąć rentowność w 2021 roku, poinformował prezes Bogusław Kisielewski. Grupa jest blisko osiągnięcia swojego celu na poziomie 3% oglądalności. Źródło: ISBnews

XTPL: Akcjonariusze powołali do rady nadzorczej Herberta Wirtha - m.in. byłego prezesa KGHM Polska Miedź, podał XTPL. Jednocześnie Sebastian Młodziński, współtwórca XTPL, złożył rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej, motywowaną koniecznością pełnego zaangażowania w nowe wyzwania biznesowe. Źródło: ISBnews

TenderHut: Odnotował 36,3 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r., co oznacza wzrost o 53% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. Źródło: ISBnews

Qubic Games: Odnotował 3,2 mln zł przychodów ze sprzedaży gier i praw do gier w IV kw. 2019 r. i łącznie 9,2 mln zł w całym 2019 r. według oficjalnych danych sprzedażowych za okres styczeń-listopad i szacunków zarządu, podała spółka. Źródło: ISBnews

Orange: Z usług nju mobile korzysta milion klientów, 70% z nich wybrało ofertę na abonament, a 40% korzysta z dwóch lub więcej numerów w sieci, podał Orange Polska. Źródło: ISBnews

Ten Square Games: Miał szacunkowo 78,4 mln zł skonsolidowanych przychodów w IV kw. 2019 r. (bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie) wobec 68,1 mln zł kwartał wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Źródło: ISBnews

BoomBit: Łączne przychody Grupy wyniosły 5,48 mln zł (wzrost o 48% m/m) w grudniu 2019 r., podała spółka. Źródło:ISBnews

The Dust :Podpisał z inwestorem umowę wykonawczą do umowy ramowej na sfinansowanie częściowego kosztu opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC, pod roboczym tytułem "Projekt No. 6", podała spółka. Źródło:ISBnews

OnRobot: W 2019 roku otworzył biuro regionalne w Warszawie, rozpoczął serię spotkań Open Days, która będzie kontynuowana w 2020, wprowadził jednosystemowe rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie narzędzi OnRobot z praktycznie wszystkimi cobotami i lekkimi robotami przemysłowymi, wzmocnił sieć partnerską w CEE do 54 firm, powiększył zespół w CEE o 5 nowych osób, zanotował dwucyfrowe wzrosty w Polsce i regionie. Źródło: spółka

LG Electronics: Na targach CES 2020 prezes i dyrektor generalny dr I.P. Park zaprezentował plan na przyszłość rozwoju sztucznej inteligencji w wystąpieniu "Level of AI Experience: the Future of AI and the Human Experience". Ramy koncepcyjne rozwoju AI są zgodne z technologią LG ThinQ i jej ambitną wizją połączenia wszystkich aspektów życia z inteligentnymi urządzeniami. Ten dalekosiężny plan tworzy jasną drogę rozwoju sztucznej inteligencji. Głównym celem jest spójny system obejmujący produkty i usługi, które mogą sprawić, że ludzie wszędzie poczują się jak w domu. Przemawiając w Centrum Kongresowym Mandalay Bay w Las Vegas, Dr Park wyjaśnił, że wśród fali pomysłów i koncepcji związanych z AI ważne jest, aby dzielić się ustrukturyzowanymi planami rozwoju AI w całej branży ,,tak abyśmy mogli wywrzeć znaczący wpływ na życie klientów, których obsługujemy". Źródło: spółka

LG: Podczas targów CES 2020 firma poinformowała o pracach nad wdrożeniem opracowanej przez Microsoft usługi opartej na sztucznej inteligencji oraz chmury Azure. Współpraca ma na celu przyspieszenie cyfrowej transformacji rozwiązań w dziedzinie B2B. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty: Z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 zawarł z Broker Bidco Acquisitions Korlátolt Felelősségű Társaság umowę sprzedaży 75,57% udziałów Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt, podał MCI Capital. Źródło: ISBnews

Veeam Software: Insight Partners zawarł umowę nabycia firmy - lidera w dziedzinie rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych. Wartość transakcji wynosi 5 mld USD. Pod kierownictwem Insight Partners Veeam stanie się firmą amerykańską, z zespołem kierowniczym i siedzibą w Stanach Zjednoczonych, kontynuując jednocześnie globalną ekspansję z biur w 30 krajach i z klientami w ponad 160 krajach. Przejęcie, które ma się zakończyć w pierwszym kwartale 2020 roku, umożliwi firmie Veeam przyspieszenie realizacji ustawy Act II (ewolucja firmy Veeam w kierunku chmury hybrydowej), ekspansję na nowe rynki i kontynuację rozwoju. W ramach przejęcia William H. Largent awansował na stanowisko Dyrektora Generalnego (CEO) - wcześniej pełnił funkcję Executive Vice President (EVP), Operations - a Danny Allan na stanowisko Chief Technology Officer (CTO). Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Plus: Usługa internetu światłowodowego, świadczona do tej pory w oparciu o infrastrukturę Netii, będzie dostępna także w nowych wybranych lokalizacjach, w których znajduje się infrastruktura Orange Polska, podał Polkomtel - operator sieci Plus. To ponad dwukrotne zwiększenie zasięgu i objęcie ofertą Plus Internet Stacjonarny z prędkością do 1 Gb/s blisko 39% gospodarstw domowych w Polsce. Źródło: ISBnews

Orange: Poczta Polska zawarła umowę na dostawę 30 tys. tabletów z konsorcjum Integrated Solutions i Orange Polska. Zapewni ono urządzenia i usługi dla projektu Mobilny Listonosz przez kolejne 3 lata, podała Poczta. Łączna wartość umowy to ponad 116 mln zł. Źródło: ISBnews

Nanovo: Dostarcza rozwiązanie usprawniające i cyfryzujące proces podpisywania dokumentów w PKO Banku Polskim (PKO BP), które jest już dostępne w 56 jej placówkach, a do końca czerwca 2020 roku w ekrany będzie wyposażone 500 oddziałów banku, podało Nanovo. Źródło: ISBnews

Tauron Polska Energia: Udostępnił aplikację eMap, przeznaczoną do obsługi stacji ładowania przez użytkowników samochodów elektrycznych, podała spółka. Źródło:ISBnews

Carbon Studio: Zakończyło pre-produkcję gry premium z gatunku VR fantasy, osadzonej w uniwersum "Warhammer: Age of Sigmar", podała spółka. To efekt podpisanej we wrześniu 2019 roku umowy z Games Workshop, globalnym wydawcą gier bitewnych i miniaturek fantasy. Faza produkcji gry przeznaczonej na wszystkie główne platformy VR rozpoczęła się w tym tygodniu. Źródło:ISBnews

CreativeForge Games: CFG zaprezentował dwa nowe tytuły wydawnicze. Na platformie Steam znalazły się "Dunrog", pierwszoosobowa gra z gatunku dungeon crawler (typ przygody występujący w grach fabularnych), oraz osadzona w miejskiej dżungli produkcja "Hooligan Simulator", podała spółka. Działania w segmencie wydawniczym wpisują się w realizację strategii rozwoju przyjętą w drugiej połowie 2019 roku przez spółkę. Źródło:ISBnews

Gametoon HD: Kanał e-sportowy, którego dystrybutorem w Polsce jest Kino Polska TV SA, dołączył do oferty Telewizji Orange. Kanał zasilił Pakiet Optymalny z oferty operatora, który zapewnia dotarcie do około 500 tys. gospodarstw domowych. Oznacza to, że zasięg Gametoon HD, który na początku tego roku wynosił ponad 1 mln gospodarstw domowych, zwiększył się do ok. 1,5 mln. Źródło: spółka

DataCore: Wprowadził rozwiązanie nowej generacji służące do wirtualizacji plikowej i obiektowej pamięci masowej. Specjaliści IT zyskają dzięki niemu przejrzystość, kontrolę i elastyczność w zakresie dostępu do bardzo rozproszonych danych. Oprogramowanie płynnie konsoliduje istniejące serwery plików, serwery NAS i obiektową pamięć masową (przechowywane lokalnie i w chmurze) do globalnej, skalowalnej i centralnie zarządzanej bazy. Źródło: spółka

Lenovo: Podczas tragów CES 2020 firma zaprezentowała wydajne nowe laptopy, monitory i urządzenia peryferyjne dla najbardziej wymagających graczy. Z myślą o użytkownikach poszukujących mobilnego urządzenia do pracy i maszyny do streamingu najnowszych e-sportowych hitów Lenovo ma odpowiedni nowy Legion Y740S, który jest najsmuklejszym i najlżejszym notebookiem Lenovo z Windows 10 dla graczy z baterią wystarczającą na nawet osiem godzin działania. Lenovo oferuje także pierwszą zewnętrzną stację graficzną eGPU Lenovo Legion BoostStation. Źródło: spółka

Lenovo: Podczas targów CES 2020 zaprezentowała najnowszy ThinkBook przeznaczony dla nowej generacji pracowników. ThinkBook Plus ma innowacyjny wyświetlacz e-ink, który znajduje się na zewnętrznej powierzchni obudowy i który ułatwia pracę wielozadaniową oraz sprzyja koncentracji, współpracy i kreatywności. Laptop ten jest wyposażony w wyświetlacz główny o przekątnej 13,3 cala i rozdzielczości FHD oraz wyświetlacz e-ink 10,8 cala na zewnętrznej obudowie do tworzenia ilustracji i wykresów przy użyciu pióra Lenovo Precision Pen. Po zamknięciu pokrywy ekran ten prezentuje także najważniejsze powiadomienia, umożliwiając koncentrację podczas spotkań. Źródło: spółka

Lenovo: Podczas targów CES 2020 firma zaprezentowała szczegółowe informacje o przełomowym, składanym komputerze ThinkPad X1 Fold. Ten rewolucyjny produkt, łączy w sobie efektywność laptopa z mobilnością smartfona i przeistacza się w różnych trybach pracy z niewielkiego urządzenia w całkowicie płaski wyświetlacz o przekątnej 13,3 cala. Źródło: spółka

UPC Polska: Oferta dostępna za pośrednictwem usługi Horizon Go, pozwalającej na oglądanie ulubionych treści na wielu urządzeniach i poza domem, została wzbogacona o 22 nowe kanały. Dzięki temu użytkownicy Horizon Go mają dostęp do najbogatszej oferty na rynku telewizji internetowej obejmującej aż 157 kanałów telewizyjnych oraz tysięcy filmów i seriali dostępnych na żądanie. Źródło: spółka

Samsung: Podczas targów CES 2020 pokazał nową generację swoich flagowych telewizorów QLED 8K. Urządzenia te łączą przełomowe innowacje, dzięki którym wrażenia wizualne są jeszcze bardziej wciągające, z funkcjami, które pozwalają lepiej zintegrować telewizor w ramach domowego ekosystemu. Źródło: spółka

Samsung Electronics: Ogłosił wprowadzenie na rynek nowych urządzeń Galaxy S10 Lite i Galaxy Note10 Lite. Nowe smartfony, stanowiące kontynuację osiągnięć serii Galaxy S i Note, pozwolą doświadczyć jeszcze szerszemu gronu odbiorców funkcji klasy premium, m.in. najnowszych technologii aparatu fotograficznego, rysika S Pen, znakomitych wyświetlaczy i długo działającej baterii. Źródło: spółka

Samsung: Podczas tegorocznych targów CES 2020 firma zaprezentowała najnowszą wersję lodówki Family Hub(TM) wyposażoną w nowe, inteligentne funkcje usprawniające codzienne czynności. Nowa lodówka pozwoli członkom rodziny łatwiej dzielić się ważnymi informacjami i sterować większą liczbą połączonych urządzeń w ramach inteligentnego domu, a także planować posiłki. Użytkownicy mogą liczyć teraz na jeszcze bardziej spersonalizowane doświadczenie, które oferuje najnowszy model Family Hub. Źródło: spółka

Transition Technologies: Wdrożyła w ukraińskiej spółce Donbasenergo swój autorski system LUXtrade do zarządzania procesami biznesowymi w handlu energią elektryczną. Pierwsze tego typu rozwiązanie na tamtejszym rynku, zostało przygotowane w oparciu o chmurę Oracle i usprawniło m.in. procesy planowania i logistyki, obsługę handlu i rozliczeń, zarządzanie portfelem kontraktów, komunikację z kontrahentami, czy analizy i raportowanie. Zrealizowany projekt to także pierwsze wdrożenie systemu LUXtrade w oparciu o chmurę publiczną Oracle. Źródło: spółka

Huawei: Smartfon Mate 30 Pro, najnowszy flagowy smartfon w portfolio marki, będzie dostępny w stałej sprzedaży w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl oraz w firmowym sklepie Huawei w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie. Telefon będzie dostępny w cenie 4299 zł, a osoby, które zdecydują się na zakup urządzenia, otrzymają bezprzewodowe słuchawki Huawei Freebuds 3. Będą miały także możliwość skorzystania z dedykowanej opieki serwisowej VIP, w ramach której można dodatkowo nabyć opaskę sportową Huawei Band 4 w promocyjnej cenie 1 zł. Mate 30 Pro jest pierwszym smartfonem Huawei opartym całkowicie na autorskim ekosystemie Huawei. Źródło: spółka

FIBARO: Podczas CES zaprezentowało nową centralę do zarządzania inteligentnym domem - Home Center 3. Dzięki niej inteligentny dom zyskuje niezwykle szerokie możliwości. Centrala będzie obsługiwać nie tylko protokół Z-Wave, ale i protokoły radiowe Nice oraz ZigBee, a także łączność Wi-Fi. Oznacza to, dużo większe możliwości wyboru poszczególnych urządzeń, które użytkownicy wykorzystają w swojej instalacji, oraz nieraz brak konieczności wymiany już posiadanych urządzeń, gdy zdecydują się na nową centralę. Dzięki mocnym komponentom Home Center 3 nie tylko jest jeszcze szybsza i bezpieczniejsza, ale także będzie sprawnie działać przez wiele lat pomimo intensywnego rozwoju technologicznego. To wpisuje się w politykę nie tylko tworzenia wysokiej jakości urządzeń, ale i minimalizacji śladu węglowego produktów wychodzących z podpoznańskiej fabryki FIBARO. Źródło: spółka

TCL: Zaprezentował na Targach Elektroniki Użytkowej CES 2020 technologię wyświetlania nowej generacji - Vidrian Mini-LED, a także nowe odbiorniki telewizyjne QLED ze swoich flagowych serii X oraz C. Źródło: spółka

LG: Czołowa firma w dziedzinie telewizorów OLED wprowadza 14 nowych modeli OLED, w tym trzy telewizory 4K Ultra HD z inspirowanej sztuką serii GX Gallery, 88- i 77-calowe telewizory Real 8K oraz telewizor o przekątnej 48 cali - nowość w kategorii OLED. Źródło: spółka

Drageus Games: Wprowadza do sprzedaży kolejny tytuł - Aborigenus w wersji na Nintendo Switch. Gra jest projektem o charakterze przygodowym z elementami RPG. Producent i wydawca gier wideo planuje wydanie czterech gier w pierwszym kwartale 2020 roku. Spółka zadebiutuje na rynku NewConnect 17 stycznia. Źródło: spółka

PL Group: Spółka wywodząca się z branży motoryzacyjnej, zaprezentowała, stworzoną na platformie Salesforce, aplikację PLCFM służącą efektywnemu zarządzaniu flotami pojazdów. W ciągu najbliższych tygodni Grupa przeprowadzi soft-launch dla wybranej grupy odbiorców. Finalna wersja PLCFM trafi do sprzedaży w II poł. br. Źródło: spółka

