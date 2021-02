Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Aukcja 5G: Aukcja na rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz (sieć 5G) powinna zostać ogłoszona za kilka tygodni, gdyż zbiega ona się w czasie m.in. z pracami nad dwoma aktami prawnymi - Prawem komunikacji elektronicznej oraz Ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), uważa prezes Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej (UKE) Jacek Oko. W kwietniu 2020 r. rząd zdecydował o wprowadzeniu przepisów pozwalających na unieważnienie trwającego postępowania aukcyjnego na częstotliwości przeznaczone na potrzeby technologii 5G. Podano wtedy, że intencją rządu jest jak najszybsze wprowadzenie do Polski komercyjnie funkcjonującej sieci piątej generacji (5G) i dotrzymanie terminów określonych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Źródło: ISBnews

Reklama: Wprowadzenie nowego obciążenia mediów myląco nazywanego "składką" spowoduje osłabienie, a nawet likwidację części mediów działających w Polsce oraz ograniczenie możliwości finansowania jakościowych i lokalnych treści, uważają sygnatariusze "Listu otwartego do władz Rzeczypospolitej Polskiej i liderów ugrupowań politycznych". Sygnatariuszami listu są m.in. Agora SA, Bonnier Business, Gremi Media SA, Polityka, Polska Press, Grupa Ringier Axel Springer, Telewizja Polsat i Wydawnictwo Bauer. Źródło: ISBnews

Podatki: Rada Przedsiębiorczości protestuje przeciwko planowanemu przez rząd opodatkowaniu przychodów z reklam, podała Rada w oficjalnym stanowisku. Przedsiębiorcy oceniają, że straty na podatku VAT, PIT i CIT wielokrotnie przewyższą planowane wpływy z nowego podatku i mogą osiągnąć poziom 6 mld zł."Rada Przedsiębiorczości wyraża stanowczy protest wobec projektu rządowego, który zakłada dodatkowe opodatkowanie przychodów z reklam. Ostrzegamy, że wejście w życie projektu w obecnym kształcie będzie miało dalece negatywne skutki dla całej gospodarki i zamiast zakładanych dodatkowych przychodów, przyniesie wielomiliardowe straty" - czytamy w apelu Rady. Źródło: ISBnews

Reklama: Ministerstwo Finansów (MF) może dostosować propozycje dotyczące podatku od reklam w procesie prekonsultacji tego rozwiązania, zadeklarował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. "Podatki mają tę cechę, by wyrównać szanse na rynku - musimy wyrównać szanse między dużymi a mniejszymi firmami. Najważniejszym aspektem podatków - według mnie - jest by ci, którzy działają na naszym rynku płacili podatki w Polsce. Podatek od reklam był ogłoszony jako prekonsultacja - jestem zainteresowany, by rozmawiać z naszymi podatnikami, rynek ma dużo większą wiedzę niż urzędnicy, rynek wie, co jest korzystne lub nie dla przedsiębiorców" - powiedział Kościński podczas konferencji prasowej. Źródło: ISBnews

e-commerce: Wartość brutto polskiego rynku handlu e-commerce wzrośnie do 162 mld zł w 2026 roku, co oznacza średnioroczny wzrost w wysokości 12%, wynika z analizy z analizy PwC "Perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce 2021-2026". Najszybciej będzie rosła sprzedaż produktów spożywczych oraz z kategorii zdrowie i uroda. "Pandemia i kolejne lockdowny sprawiły, że wiele firm przyspieszyło proces transformacji cyfrowej, stawiając na rozwój kanałów online. W ostatnim roku grupa konsumentów korzystających z internetowej formy zakupów istotnie się zwiększyła. Co ważne, niemal 85% Polaków deklaruje, że nawet po zakończeniu pandemii nie zamierza zmniejszyć częstotliwości e-zakupów. To będzie stały dwucyfrowy wzrost przez najbliższe lata" - powiedział partner w zespole Strategy&Operations PwC Grzegorz Łaptaś. Źródło: ISBnews

e-handel B2B: Ponad 80% ankietowanych firm prowadzi sprzedaż online w segmencie B2B, ale dla 79% tej grupy stanowi ona mniej niż jedną dziesiątą obrotów, wynika z badania pt. "Polski rynek B2B vs Cyfrowy Megatrend" agencji badawczej CubeResearch i Unity Group. Ponad połowa badanych firm (54%) nie posiada strategii transformacji cyfrowej. Ponad połowa badanych podmiotów odnotowuje wpływ pandemii na digitalizację sprzedaży, przy czym dla firm o rocznych obrotach powyżej 50 mln zł odsetek ten wrasta do ponad 60%, a wśród firm z obrotami do 50 mln zł jest on mniejszy - zbliżony do 40%. Respondenci jako główny powód wprowadzania nowych rozwiązań w tym obszarze wskazywali podniesienie efektywności działania firmy (51%) oraz zmiany zachowań konsumentów na rynku (48%). Na pandemię wskazało 26% badanych. Źródło: ISBnews

e-zakłady: Firmy bukmacherskie posiadające zezwolenie ministra finansów na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce wydały ok. 33 mln zł na sponsoring polskiego sportu w 2020 roku, wynika z szacunków Stowarzyszenia Graj Legalnie. Na polskim legalnym rynku bukmacherskim w 2020 roku działało 19 podmiotów. Według szacunków Graj Legalnie, największym bukmacherem w Polsce kolejny rok z rzędu jest STS, który kontroluje już 45,8% licencjonowanej części sektora, w porównaniu do 45,1% na koniec 2019. Z kolei wicelider Fortuna straciła udziały rynkowe z 30,9% do 27,8%. Podium zamyka forBET (6,6% udziałów vs 6% w 2019 roku).W 2020 roku legalni bukmacherzy realizowali 39 stałych umów sponsorskich. W ciągu 12 miesięcy minionego roku przedłużonych zostało 10 z obowiązujących kontraktów oraz podpisano 10 nowych umów. Łączna wartość wszystkich umów - według szacunków Stowarzyszenia Graj Legalnie - wynosiła ok. 33 mln zł. Źródło: ISBnews

Własność intelektualna: Z najnowszego badania opublikowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i Europejski Urząd Patentowy (EPO) wynika, że przedsiębiorstwa będące właścicielami co najmniej jednego patentu, zarejestrowanego wzoru lub znaku towarowego generują średnio o 20% wyższe przychody na pracownika niż przedsiębiorstwa, które nie są właścicielami żadnego z tych praw własności intelektualnej. Ponadto stwierdzono, że przedsiębiorstwa będące właścicielami praw własności intelektualnej wypłacają średnio o 19% wyższe wynagrodzenia niż inne przedsiębiorstwa. W Polsce 10,1% MŚP posiada jedno z trzech praw własności intelektualnej. Źródło: spółka

Ochrona danych: Z drugiej edycji badania "Ochrona danych osobowych w czasie pandemii" przeprowadzonego przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej i serwis ChronPESEL.pl wynika, że atak hakerów jako główne źródło zagrożenia dla naszych danych osobowych wskazało już 25% ankietowanych (poł roku wcześniej było to 20,6%). Wciąż więcej Polaków obawia się wycieków z bazy firm lub instytucji państwowych (46%) oraz wyłudzenia danych w wyniku oszustwa (28,5%). Źródło: spółka

Netia: Jako pierwszy operator w Polsce, została certyfikowanym uczestnikiem programu partnerskiego VMware oraz dołączyła do porozumienia Polska Chmura, której celem jest edukacja w zakresie korzyści płynących z chmury dla transformacji cyfrowej. "Certyfikat VMware, to kolejny krok w budowie portfolio usług chmurowych wskazujący, iż usługa chmurowa Netii spełnia wszelkie wymogi funkcjonalne i bezpieczeństwa nawet najbardziej wymagających klientów. Dzięki temu, że mamy dostęp do najnowszych rozwiązań VMware, w wielu aspektach oferujemy usługi lepiej dopasowane do potrzeb firm, niż globalni gracze chmurowi" - powiedział dyrektor sprzedaży ds. ICT (NetiaNext) w Netii Rafał Bakalarz. Źródło: spółka

SI: Wraz z końcem 2025 roku wielkość rynku oprogramowania SI zbliży się do poziomu 37 mld USD. Zdaniem ekspertów Forrestera, aplikacje SI będą przede wszystkim nową kategorią oprogramowania pośredniego obejmującą algorytmy, zbiory danych i narzędzia, które umożliwią osadzenie funkcjonalności sztucznej inteligencji we wszystkich produktach oprogramowania. Źródło: ISBtech

Chmura w służbie zdrowia: Organizacje sektora ochrony zdrowia na całym świecie (Healthcare Organizations - HCOs) przyspieszyły migrację do chmury i zwiększyły związane z nią wydatki, ale wiele z nich prawdopodobnie przecenia swoje możliwości w zakresie ochrony środowisk chmurowych. Na zlecenie Trend Micro firma Sapio Research przeprowadziła badania wśród ponad 2500 osób, które podejmują decyzje dotyczące technologii informatycznych w przedsiębiorstwach, z 28 krajów i różnych sektorów gospodarki, w tym ochrony zdrowia. Z badania tego wynika, że w tym ostatnim sektorze 88% organizacji przyspieszyło migrację do chmury z powodu pandemii. Trzy główne przyczyny tej decyzji to praca zdalna, cięcia kosztów i większa elastyczność technologii informatycznych. Źródło: ISBtech

Cyberbezpieczeństwo: Obowiązek udzielania dostępu do zasobów innego podmiotu, który przewiduje projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) stanowi istotną ingerencję w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, oceniła Aleksandra Musielak z Departamentu Prawa Gospodarczego Konfederacji Lewiatan. Źródło: ISBtech

IT: Gartner zapowiada dobry rok dla sektora IT. Według prognoz ekspertów, w 2021 rynek urośnie o 6,2%. Lokomotywą ciągnącą sektor do przodu będzie segment oprogramowania, który nie tylko w tym roku, ale także w 2022 będzie rósł najszybciej. Źródło: ISBtech

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Spacelift: Polski startup pozyskał ponad 22,3 mln zł (6 mln USD) od inwestorów, którym przewodził brytyjski Blossom Capital, a wzięli w niej udział także dotychczasowi inwestorzy, m.in. Inovo Venture Partners oraz Hoxton Ventures. Spacelift to startup, który pomaga firmom w zarządzaniu złożoną infrastrukturą serwerów w chmurze, w modelu Infrastructure-as-Code (IaC)."Pozyskane środki pomogą Spacelift w rozbudowie własnego zespołu deweloperów i przyspieszeniu rozwoju produktów, a także w stworzeniu zespołu odpowiedzialnego za marketing i sprzedaż w Stanach Zjednoczonych" - podała spółka. Źródło: ISBnews

Action: Spółka w restrukturyzacji otrzymała decyzję naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie (UCS) określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) za rok podatkowy od 1 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. na kwotę wyższą o 5 839 tys. zł od kwoty podatku zadeklarowanego przez spółkę za ten okres podatkowy, tj. na 8 694 tys. zł. "Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie zakwestionował prawidłowość ujęcia przychodów i kosztów wykazanych przez Spółkę w związku z transakcjami zakupu i sprzedaży towarów i usług. Emitent nie zgadza się z treścią powyższej decyzji i wniesie stosowny środek odwoławczy" - podała spółka. Źródło: ISBnews

PKO BP: Liczba logowań do aplikacji mobilnej IKO przekroczyła 1,15 mld w 2020 r., co oznacza wzrost o 47% r/r. Liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła już wyraźnie 5 mln."Aplikacja mobilna IKO jest najpopularniejszą aplikacją bankową w Polsce z szerokim wachlarzem funkcji. Tylko w 2020 roku użytkownicy logowali się do niej rekordowe w skali roku ponad 1 mld 150 mln razy. W sumie od momentu uruchomienia IKO, w marcu 2013 roku, było już ponad 2,9 mld logowań. To oznacza, że ubiegłym roku wykonano prawie 40% z tych wszystkich logowań od początku działania aplikacji, a w porównaniu z rokiem 2019 to wzrost o 47%. Liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła już wyraźnie 5 mln, najwięcej na polskim rynku bankowym, i wciąż rośnie" - podała spółka. Źródło: ISBnews

Allegro: Spółka uruchomiła nową platformę Allegro Biznes, która pozwala firmom robić zakupy i sprzedawać w jeszcze łatwiejszy sposób. Allegro Biznes to blisko 120 mln ofert z cennikami netto od ok. 100 tys. sprzedawców, co stanowi największą ofertę business-to-business na polskim rynku. Allegro Biznes wprowadza elastyczne metody płatności dla ponad 30 mln ofert - kupujący mają nawet 60 dni na zapłatę, a sprzedający od razu otrzymują pieniądze. Źródło: ISBnews

Asbis: Asbis Enterprises Plc wprowadza na rynek nową spółkę Breezy, w którą zainwestuje łącznie 1 mln USD do końca 2021 r. Działalność Breezy będzie polegać przede wszystkim na skupowaniu i odnawianiu używanych produktów marki Apple oraz innych firm z tego sektora. Breezy rozpocznie działalność w tym miesiącu na Ukrainie, w Kazachstanie oraz na Białorusi. W II kw. 2021 r. wejdzie również na rynek gruziński, armeński oraz azerbejdżański. W kolejnych latach planowane jest rozszerzenie działalności Breezy również na kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym na rynek polski. W związku z rozwojem tej spółki, Asbis planuje zatrudnić w 2021 r. nawet 80 osób, podała spółka. Źródło: ISBnews

PSP: Polski Standard Płatności odnotował wzrost liczby transakcji BLIK-iem we wszystkich kanałach - łącznie do 140 mln w IV kw. 2020 r. wobec ok. 72 mln zanotowanych w IV kw. 2019 r. Najpopularniejszym kanałem pozostają płatności w internecie, których liczba wzrosła do 105,5 mln wobec 52,8 mln w IV kw. 2019 r., poinformował prezes PSP - operatora BLIK-a - Dariusz Mazurkiewicz. W całym 2020 roku liczby transakcji BLIK-iem wzrosła do 424 mln wobec 217,8 mln w 2019 r. Źródło: ISBnews

InPost: Liczba paczkomatów InPost w Polsce wzrosła do 11 tys. InPost planuje stawianie 100 nowych Paczkomatów tygodniowo. "InPost - lider wśród platform dostaw dla e-commerce w Europie - uruchomił paczkomat nr 11 000, który stanął w Zakopanem przy ulicy Walkosze 4C" - podała spółka. Źródło: ISBnews

R22: Spółka odnotowała 18,2 mln zł znormalizowanej EBITDA w IV kw. 2020 r. (wzrost o 35% r/r) przy 70,9 mln zł przychodów (wzrost o 48% r/r), wynika ze wstępnych szacunków spółki. "Przychody ze sprzedaży wyniosły 70,9 mln zł i były o 48% wyższe niż rok wcześniej. Znormalizowana EBITDA wyniosła 18,2 mln zł, co oznacza wzrost o 35% r/r. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rozwoju organicznego związanego m.in. z szybko rosnącym rynkiem e-commerce oraz pierwszej zagranicznej akwizycji w segmencie CPaaS. W związku z udanym wdrożeniem marki cyber_Folks, spółka zdecydowała o zaprzestaniu promowania marek Linuxpl.com i Hekko.pl oraz częściowym odpisaniu ich wartości" - podała spółka. Źródło: ISBnews

Sygnity: Spółka i Fast Enterprises, LLC zawarły ugodę przed mediatorem sądowym, podała spółka. Oba podmioty wystąpią do właściwego sądu o zatwierdzenie zawartej ugody oraz o umorzenie wszystkich toczących się między nimi sporów sądowych. "Przedmiotem zawartej ugody jest ustalenie warunków ugodowego zakończenia sporów sądowych w związku z zawartą przez strony umową podwykonawczą w projekcie e-Podatki realizowanym dla Ministerstwa Finansów na podstawie umowy z dnia 1 lutego 2013 roku w przedmiocie budowy, wdrożenia i utrzymania systemu e-Podatki oraz świadczenia usług dodatkowych. Warunki zawartej ugody odpowiadają warunkom uzgodnionym przez Strony w porozumieniu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2021" - podała spółka. Źródło: ISBnews

Kino Polska TV: Spółka odnotowała wstępnie 26,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 18,56 mln zł w 2019 r. Przychody umów z klientami wyniosły wstępnie 211,8 mln zł, a zysk na działalności operacyjnej - 33,95 mln zł. Na znaczący wzrost wyników w 2020 roku wpływ miała przede wszystkim wyraźnie lepsza sprzedaż kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych głównie na rynkach międzynarodowych, a także wyższe wyniki osiągane przez segment kanały marki Kino Polska oraz kanał Stopklatka, podała spółka. Źródło: ISBnews

Amazon: Amazon dołączył do grona firm technologicznych zrzeszonych w Związku Cyfrowa Polska, poinformował Związek. "Amazon to lider w cyfryzacji, dlatego liczę na wiele wspólnych projektów, np. w szerzeniu świadomości na temat rozwiązań cyfrowych w biznesie, administracji czy też cyberbezpieczeństwa" - powiedział prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik. Amazon w styczniu 2021 r. ogłosił rozpoczęcie prac nad uruchomieniem w Polsce Amazon.pl. Serwis zapewni polskim klientom nowy wymiar zakupów, a lokalnym biznesom umożliwi dotarcie do większej liczby odbiorców zarówno w Polsce, jak i na świecie. Źródło: ISBnews

Legimi: Spółka szacuje wstępnie, że zanotowała 2,09 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 32 mln zł w 2020 r. "Zarząd Legimi przekazuje wybrane, szacunkowe dane finansowe za rok 2020: przychody ze sprzedaży netto: 32 002 tys. zł, koszty działalności operacyjnej: 28 704 tys. zł, EBITDA: 4 459 tys. zł, zysk netto: 2 085 tys. zł" - podała spółka. Źródło: ISBnews

Sygnity: Spółka podpisała ugodę z Fast Enterprises, LLC. W ramach osiągniętego porozumienia, Sygnity zapłaci Fast Enterprises ponad 14 mln zł (ok. 3,75 mln USD). Całość roszczeń Fast, potencjalnych odsetek oraz pozostałych kosztów szacowana była przez spółkę łącznie na około 36 mln zł. Rozwiązane w związku z tym rezerwy będą miały znaczny pozytywny wpływ na wyniki Sygnity w I kw. 2020/2021. EBITDA spółki wyniesie według obecnych szacunków ok. 26,6 mln zł, zysk brutto ok. 29,5 mln zł, a zysk netto ok. 26 mln zł, podano także. Przychody to ok. 52,5 mln zł. Źródło: ISBnews

Poczta Polska: Zgodnie z nową strategią, rozpoczęła procedurę zmierzającą do redukcji zatrudnienia o nie więcej niż 2 tys. osób, podała spółka. Plan ograniczenia liczby etatów zawarty w dotychczas obowiązującej strategii Poczty Polskiej zakładał cięcia na poziomie kilkunastu tysięcy miejsc pracy. Źródło: ISBnews

Komputronik: Szacuje, że osiągnął jednostkowo następujące wyniki za III kwartał roku obrachunkowego 2020/2021 (1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.): przychody ze sprzedaży 456,9 mln zł (wobec 454,8 mln zł rok wcześniej), zysk ze sprzedaży towarów i usług 59,2 mln zł (47,6 mln zł), zysk operacyjny 9,2 mln zł (1,8 mln zł), zysk brutto 6,6 mln zł (0,8 mln zł), EBITDA 13,2 mln zł (6,7 mln zł) oraz EBITDA z korektą MSSF 16 -11,3 mln zł (4,2 mln zł), podała spółka. Źródło: ISBnews

Żabka: Rozpoczęła w połowie stycznia budowę w pełni zautomatyzowanego centrum logistyczne k. Radzymina pod Warszawą, podała sieć. Oddanie do użytku inwestycji planowane jest w połowie 2022 r. W 2023 r. centrum logistyczne zostanie w pełni wyposażone w rozwiązania automatyczne. Źródło: ISBnews

Żabka: Od początku bieżącego roku wprowadzone zostały zmiany organizacyjne, których efektem jest zmodyfikowana struktura zarządzania. Jednostki organizacyjne, które tworzą nową strukturę to: Żabka Polska - pod tą nazwą zawiera się obszar handlu, w ramach którego będzie funkcjonowała sieć sklepów i zespoły za nią odpowiedzialne oraz Żabka Future - obszar rozwoju skupiający zespół, który odpowiada za wyszukiwanie i tworzenie oraz rozwój biznesów oraz narzędzi technologicznych i systemowych dla przyszłości. Źródło: spółka

TP Vision: Odnotowało bardzo pozytywne wyniki biznesowe w 2020 roku w sektorze telewizorów - wartość sprzedanych urządzeń wzrosła o 4% r/r. "W 2021 roku spodziewamy się kontynuacji trwającego od kilku lat trendu wzrostowego. Będzie to efekt między innymi wprowadzenia na rynek naszych nowych produktów. W 2021 roku zadebiutuje pierwszy telewizor Philips miniLED" - powiedział ISBtech Marcin Habzda, dyrektor generalny TP Vision w Polsce. Źródło: ISBtech

Silvair: Spółka Silvair oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy ogłosiła partnerstwo z firmą Aleo Lighting z siedzibą w Kaliforni. W ramach podpisanej umowy Silvair dostarczy oprogramowanie do sterowania i zarządzania komponentami oświetleniowymi oraz narzędzia do konfiguracji sieci oświetleniowych. W ramach współpracy firma Aleo wypuściła już na rynek produkt Aleo Blue oparty o technologię Silvair i współpracujący z oprawami oświetleniowymi przeznaczonymi do biur, szkół czy magazynów. Źródło: ISBtech

Billennium: Polska spółka dostarczająca rozwiązania oraz usługi IT dla biznesu, przyspiesza prace nad zastosowaniem AI w medycynie. Pierwszy projekt, wykorzystujący sztuczną inteligencję oraz uczenie maszynowe w diagnozowaniu nowotworów mózgu, daje bardzo obiecujące rezultaty. Chcąc zintensyfikować rozwój w obszarach medycznych Billennium uruchamia rundę inwestycyjną dla spółki celowej Billennium Healthcare. Źródło: ISBtech

Grupa DO OK: Spółka pecjalizująca się w doradztwie technologicznym i tworzeniu oprogramowania, wypracowała w 2020 r. ponad 9,75 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co w porównaniu z 2019 rokiem oznacza wzrost o 18,6%. EBITDA za 2020 rok wyniosła ponad 0,77 mln zł. Przychody ze sprzedaży w IV kw. 2020, porównując z analogicznym okresem 2019 r., wzrosły o blisko 40%, przy jednoczesnych inwestycjach w rozwiązania własne, m.in. platformę IoT Cloud - DoConnect oraz dodatkowych nakładach, związanych z zaangażowaniem nowych pracowników do działu growth w firmie. Źródło: spółka

Nokia: Została wybrana dostawcą technologii, a także jednym z partnerów projektu 5G Cybersecurity prowadzonego przez amerykańską organizację rządową National Cybersecurity Center of Excellence (NCCoE). Nokia będzie współpracować z NCCoE oraz innymi kluczowymi dostawcami, w tym członkami rządu i przedstawicielami przemysłu, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo w zakresie przejścia z sieci 4G na 5G. Źródło: ISBtech

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Agora: Spółka złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), wydanej 7 stycznia 2021 r., zakazującej koncentracji polegającej na przejęciu przez Agorę kontroli nad Eurozet. W opinii spółki, popartej dołączonymi do odwołania opiniami ekspertów z dziedziny ekonomii, prawa konkurencji oraz rynku radiowego, wydana przez prezesa UOKiK decyzja budzi poważne zastrzeżenia co do merytorycznej poprawności, w związku z czym spółka wnosi o jej zmianę poprzez wydanie decyzji w przedmiocie zgody na koncentrację Agora i Eurozet. Źródło: ISBnews

Columbus Energy: Spółka odstąpiła od term sheet zawartego 13 stycznia 2021 r. z udziałowcami spółki wykorzystującej technologię blockchain na potrzeby energetyki i systemów rozliczeń oraz Nexity Global. "Powodem odstąpienia od term sheet jest brak wypracowania wspólnego stanowiska przez strony w toku prowadzonych negocjacji w zakresie inwestycji w spółkę, które miały prowadzić do podpisania umowy inwestycyjnej" - podała spółka. Źródło: ISBnews

AI Clearing: Polsko-amerykański startup oferujący oparte na sztucznej inteligencji rozwiązania do monitorowania prac budowlanych, pozyskał 2 mln dolarów finansowania od funduszy venture capital. Nowe środki przeznaczy na dalszy rozwój technologii i ekspansję rynkową. Źródło: ISBtech

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

UPC Polska: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zobowiązał UPC Polska do zakończenia szkodliwej dla konsumentów praktyki pobierania płatności za aktywowaną usługę "Pakiet Bezpieczeństwa UPC" pomimo braku zgody klientów oraz przyznania im rekompensaty. Przedsiębiorca, który oferuje do umowy dodatkowo płatne usługi musi uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na ich aktywację, podał regulator. Źródło: ISBnews

Anioły biznesu: W tegorocznej edycji konkursu Business Angel of the Year ogłoszono listę finalistów. Wręczenie nagród ustanowionych przez Cobin Angels zaplanowano na 15 lutego. Agencja ISBnews jest partnerem medialnym tego wydarzenia."Po kilku tygodniach poszukiwań i przeselekcjonowaniu prawie 100 zgłoszeń ogłoszono listę finalistów tegorocznej edycji konkursu na Anioła Biznesu Roku 2020. W tym gronie znaleźli się przedsiębiorcy, menadżerowie, a nawet założyciele startupów. Ta różnorodność pokazuje, jak odmienne mogą być ścieżki kariery polskich inwestorów anielskich" - podał organizator. Cobin Angels to uruchomiony w roku 2015 w Warszawie klub inwestorów indywidualnych (aniołów biznesu). Angażuje się w rozwój firm o wysokim potencjale wzrostu ze szczególnym uwzględnieniem projektów z sektora technologicznego. Źródło: ISBnews

Microsoft: Firmy Microsoft i Oracle ogłosiły partnerstwo na rzecz współpracy w zakresie świadczenia usług chmury obliczeniowej dla przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz podmiotów publicznych. W efekcie klienci będą mogli realizować kluczowe zadania biznesowe, w tym przenosić swoje środowiska IT do chmur Microsoft Azure i Oracle Cloud. Porozumienie jest rozszerzeniem umowy globalnej z roku 2019 i zakłada ścisłą współpracę firm Microsoft i Oracle w oferowaniu optymalnie zintegrowanej platformy chmurowej dla polskich klientów zainteresowanych jednoczesnym wykorzystaniem usług Microsoft Azure i Oracle Cloud. Przedsiębiorstwa będą mogły bezproblemowo łączyć usługi chmurowe, takie jak analityka i sztuczna inteligencja (AI) dostępne w Oracle Cloud i Azure, z chmurowymi usługami bazodanowymi obu dostawców, w szczególności z Autonomiczną Bazą Danych Oracle. Źródło: ISBnews

IBM: Spółka rozszerzyła ofertę z udostępnieniem usług IBM Cloud w Polsce. Polskie ośrodki przetwarzania danych IBM wesprą migrację systemów IT i krytycznych aplikacji do chmury hybrydowej. Nowe usługi będą dostarczane z dwóch centrów danych zlokalizowanych w pobliżu Warszawy, które mają zapewnić klientom spójny zestaw usług chmury hybrydowej IBM, ze szczególnym uwzględnieniem tych firm, które poszukują dodatkowej mocy obliczeniowej, przy jednoczesnym utrzymaniu krytycznych systemów i wrażliwych danych w kraju, podała spółka. Źródło: ISBnews

PFR: Polski Fundusz Rozwoju (PFR) ogłosił nabór do Akceleratora Innowacji i Ekspansji dla sektora budowlanego, podał PFR. Projekt skierowany jest do małych, średnich i dużych firm, które chcą rozwijać swoją działalność, są zainteresowane rozpoczęciem lub wzmocnieniem obecności na rynkach zagranicznych bądź rozważają wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Nabór do programu potrwa do 15 lutego 2021 r."Celem projektu jest dynamizacja ekspansji zagranicznej firm, wzbogacenie ich wiedzy o funduszach inwestycyjnych dostępnych w ramach Grupy PFR oraz wsparcie we wdrażaniu innowacji. Projekt dedykowany jest firmom z dominującym udziałem polskiego kapitału, które prowadzą działalność na terenie RP, eksportują swoje produkty lub są zainteresowane wejściem na rynki zagraniczne bądź planują wdrożenie innowacji" - podał fundusz. Źródło: ISBnews

KRD: szybkafaktura.pl, należąca do Cloud Planet, zintegrowała swoje programy do wystawiania faktur, samodzielnego prowadzenia księgowości oraz wyboru biura księgowego z systemem Kaczmarski Inkasso, podał Krajowy Rejestr Długów (KRD). Źródło: ISBnews

Tauron: Blisko czterokrotnie wzrosła liczba klientów Tauron Ciepło korzystających z elektronicznej obsługi w 2020 roku. Najczęściej klienci decydują się na e-fakturę,a prawie 200% więcej klientów korzysta z elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK Ciepło). "Pandemia koronawirusa przyspieszyła cyfrową rewolucję w energetyce i ciepłownictwie. Wiosną musieliśmy szybko przystosować się do bezprecedensowej sytuacji związanej z ograniczeniem kontaktów bezpośrednich z klientami. Dynamicznie rosnąca liczba klientów korzystających ze zdalnych form kontaktu pokazuje, że taka forma załatwiania spraw została przez nich doceniona" - powiedział rzecznik prasowy Tauron Ciepło Małgorzata Kuś. Źródło: spółka

Auchan: Od 6 lutego 2021 r. (sobota), w 11 kolejnych sklepach sieci na terenie Warszawy i okolic (Auchan Piaseczno, Auchan Marki, Auchan Modlińska, Moje Auchan Odkryta, Auchan Światowida, Auchan Zielonka, Auchan Ursynów, Auchan Bonifacego, Auchan Konstancin, Auchan Wilanów, Auchan Grójec), klienci mogą, poprzez aplikację Too Good To Go, zamawiać specjalne paczki zawierające pełnowartościowe i atrakcyjne cenowo produkty o krótkich terminach przydatności. W grudniu 2020 roku usługa została uruchomiona w 3 pilotażowych lokalizacjach. Obecnie jest dostępna już w 14 sklepach. Źródło: spółka

InsERT: Krajowy lider rynku oprogramowania dla MSP, udostępnia zarezerwuj.pl - nową aplikację do zarządzania rejestracjami i wizytami dla podmiotów z branży medycznej. System obsługuje rezerwacje internetowe, telefoniczne, a także złożone na miejscu. Źródło: spółka

Santander Bank Polska: Od marca 2020 roku liczba klientów, którzy założyli profil zaufany przez bankowość elektroniczną niemal się podwoiła. Obecnie wynosi już ponad milion, podczas gdy przed pandemią było to około 580 tysięcy osób. Źródło: spółka

realme: realme W styczniu realme 7 5G był liderem sprzedaży wśród wszystkich smartfonów dostępnych w ofercie sieci Plus - również tych, które nie obsługują komunikacji 5G. Zadebiutował w ofercie 27 grudnia. Źródło: spółka

Procter & Gamble: Zmienia sposób w jaki myślimy o innowacjach - kiedyś chodziło wyłącznie o nowe, ulepszone i wyróżniające się produkty - teraz stosuje znacznie szersze podejście do tego tematu. "Chciałabym zwrócić uwagę na 3 kwestie: Pierwszym z nich jest myślenie o innowacjach w zakresie produktów i usług. Produkty, które świetnie działają i których używanie jest przyjemnym doświadczeniem, nigdy nie wyjdą z mody. Dzięki naszemu szerokiemu portfolio, działamy w wielu różnych obszarach, w tym w zakresie pielęgnacji tkanin, higieny domu, pielęgnacji niemowląt, produktów dla kobiet, higieny jamy ustnej oraz higieny osobistej" - powiedziała ISBtech Siân Morris Senior Director Corporate Science Communications w P&G. Źródło: ISBtech

Netia: W ramach oferty zaawansowanych rozwiązań ICT z linii NetiaNext, powstała rodzina rozwiązań cyfrowego miejsca pracy - Netia Digital Workplace. To zestaw narzędzi, które ułatwiają i przyspieszają pracę z dokumentami od edycji, aż po e-podpisywanie, a także usprawniają komunikację i dostęp do wiedzy wewnątrz organizacji. Źródło: ISBtech

e-Waterbus: Inżynierowie związani z e-motoryzacją łączą siły z producentami pływających domów. Tak powstał e-Waterbus, jeden z pierwszych polskich producentów elektrycznych łodzi. Spółka finalizuje gotowe prototypy, przygotowuje linię produkcyjną i jest w przeddzień wypuszczenia na rynek pierwszych produktów. Ma kolejne plany rozwojowe, dlatego poszukuje inwestora. Grant Thornton jest doradcą transakcyjnym spółki. Źródło: ISBtech

eSky: lider rynku internetowych biur podróży w krajach CEE nawiązał współpracę z Google w zakresie usługi Google Hotel Ads. Oferty noclegów dostępne w eSky.pl widoczne będą dla milionów użytkowników Google we wszystkich krajach działania Grupy eSky. Dzięki współpracy eSky.pl zamierza dotrzeć do nowej grupy klientów, a także wzmocnić swoją pozycję w segmencie hoteli. Źródło: ISBtech

Virgin Orbit: Kalifornijska firma zajmująca się wynoszeniem satelitów na orbitę, ogłosiła dziś podpisanie nowej umowy z SatRevolution, polską firmą zajmującą produkcją satelit NewSpace. W ramach kontraktu Virgin Orbit jeszcze w tym roku, na pokładzie swojej rakiety LauncherOne, wyniesie na orbitę dwie małe satelity: STORK-4 i STORK-5 (MARTA). Źródło: ISBtech

Beyond.pl: Przyśpieszona cyfryzacja sprawia, że szacowane zużycie energii przez centra danych wzrośnie do 2030 roku o 18%. Pakt Neutralności Klimatycznej Centrów Danych ma pomóc ograniczyć emisję CO2 przez operatorów i dostawców chmury do zera. Beyond.pl jako pierwszy polski dostawca usług data center i cloud computing dołącza do inicjatywy. Źródło: ISBtech

