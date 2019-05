Uber wchodzi na Wall Street. Debiut bez fajerwerków

To był najbardziej wyczekiwany debiut giełdowy od czasów oferty Facebooka, ale nie tak miał wyglądać debiut Ubera na nowojorskiej giełdzie. W piątek około godziny 18 za jedną akcję trzeba było zapłacić 42,50 dolara, co oznaczało spadek o blisko 6 procent w porównaniu do początkowej oferty.

Podziel się Dodaj komentarz