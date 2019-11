Uber zjeżdża na giełdzie. Jeden z założycieli pozbył się dużego pakietu akcji

Założyciel Ubera i jeden z głównych właścicieli firmy sprzedał duży pakiet swoich udziałów. Travis Kalanick pozbył się akcji Ubera wartych około 1,7 mld dolarów - informuje brytyjski dziennik The Telegraph.

Co ciekawe, sprzedawał akcje zaraz po tym, jak wygasła mu umowa typu "lock up". Zobowiązuje ona głównych właścicieli spółki do wstrzymania się z ewentualną chęcią sprzedaży akcji na pewien czas (np. pół roku, rok itp.). Chodzi m.in. o zabezpieczenie interesów mniejszościowych akcjonariuszy.