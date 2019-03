Główny konkurent Ubera idzie po miliardy na Wall Street. Lyft ruszy z światową ekspansją

A chodzi o spółkę, w której zyski to pieśń przyszłości. W ubiegłym roku strata wyniosła 911 mln dol., w porównaniu do 688 mln dol. w 2017. Firma już ma jednak przychody i to niemałe. 2,16 mld dol. w ubiegłym roku to dwa razy więcej niż rok wcześniej i 528 proc. więcej niż w 2016.