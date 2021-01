Uczestnicy PPK w PKO TFI zgromadzili ponad 1 mld zł na rachunkach 

"Doświadczenie w zakresie wcześniejszego wdrażania i prowadzania bliźniaczych do PPK - pracowniczych planów emerytalnych (PKO TFI prowadzi blisko 81,5 tys. tych rachunków) miało m.in. wpływ na to, że PKO TFI zdobyło zaufanie zarówno dużych i średnich firm w sektorze prywatnym, jak i ważnych instytucji sektora finansów publicznych. Wyprzedzając ustawowe terminy przystąpienia do programu, umowy na prowadzenie PPK podpisały już z PKO TFI: Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy" - czytamy w komunikacie.

W styczniu ruszył ostatni etap wdrażania PPK, który obejmuje podmioty sektora publicznego oraz małe i mikro firmy. Terminy zawarcia umów dla jednostek sektora publicznego są następujące: do 26 marca 2021 r. umowa o zarządzanie PPK oraz do 10 kwietnia 2021 r. umowa o prowadzenie PPK, dla pozostałych firm terminy zawarcia tych umów to odpowiednio: do 23 kwietnia 2021 r. oraz do 10 maja 2021 r.