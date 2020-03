UE wzywa firmy do składania projektów badań nad terapią koronawirusa

Środki na ten cel w wysokości do 45 mln euro mają pochodzić z unijnego programu badań i innowacji "Horyzont 2020". Komisja Europejska oczekuje, że firmy farmaceutyczne przekażą na ten cel środki w podobnej wysokości.

"Z zadowoleniem przyjmuję szybką reakcję Inicjatywy Medycyny Innowacyjnej na koronawirusa. Ta współpraca sektora publicznego i prywatnego łączy wiedzę i zasoby w walce z rozprzestrzenianiem się tego wirusa. Pomoże to przyspieszyć rozwój metod leczenia i diagnostyki w obliczu globalnej sytuacji kryzysowej i zwiększy nasze przygotowanie na wypadek przyszłych epidemii" - podkreśliła komisarz ds. Innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel, cytowana w komunikacie.

Wezwanie do składania wniosków projektowych to część skoordynowanej reakcji UE na zagrożenie dla zdrowia publicznego związane z COVID-19. Wnioski można składać do 31 marca 2020 roku.