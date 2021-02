UF Games liczy na debiut na NewConnect w ciagu 3-4 miesiecy

"Na chwilę obecną ostateczny dokument informacyjny do GPW nie został jeszcze złożony. Czekamy na uwagi do nieformalnego dokumentu, który poprawiamy i jak będzie wszystko gotowe, to wtedy złożymy już oficjalnie ostateczny dokumenty. Myślę, że w ciągu 3-4 miesięcy powinniśmy zadebiutować na NewConnect" - zapowiedział Zawadzki podczas wideokonferencji Investor Day na portalu Strefainwestorów.pl.