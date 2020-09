Ulma miała 8,7 mln zł zysku netto, 10,33 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

W I półroczu 2020 r. roku Ulma osiągnęła 25 788 tys. zł łącznych przychodów z eksportowej działalności handlowej i usługowej (tj. działalności realizowanej głównie za pośrednictwem spółek zależnych w Kazachstanie, Ukrainie i Litwie lub poprzez grupę dealerów i odbiorców końcowych w innych krajach). Przychody te były o 15,8% niższe w porównaniu do danych w analogicznym okresie poprzedniego roku.

"Najistotniejszym czynnikiem oddziałującym negatywnie na przychody grupy kapitałowej była słabość segmentu kubaturowego (mieszkaniowego i niemieszkaniowego). Grupa kapitałowa notuje zwykle około 55%-65% łącznych przychodów z tych dwóch segmentów rynku budowlanego. Każda więc perturbacja rynkowa tej części rynku daje natychmiastowy i negatywny skutek dla osiąganych przez grupę kapitałową przychodów, gdyż nawet tak pozytywna koniunktura rynkowa segmentu inżynieryjnego z jaką mieliśmy do czynienia w analizowanym okresie I półrocza 2020 roku w Polsce nie jest w stanie uzupełnić luki przychodowej, wynikającej ze spadających zleceń pochodzących z segmentu kubaturowego w Polsce i za granicą. Wynika to również z faktu, że procesy budowlane z wykorzystaniem sprzętu szalunkowego lub rusztowaniowego mają miejsce głównie na początkowym etapie realizacji inwestycji, a liczba nowych inwestycji kubaturowych w analizowanym okresie drastycznie spadała, co dodatkowo potęgowało presję cenową na usługi najmu systemów

szalunkowych i rusztowaniowych oferowane przez grupę kapitałową" - czytamy dalej.