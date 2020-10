Ultimate Games zakłada debiut od 5 do 10 dużych gier w 2021 r.

"Nie zwalniamy tempa, mamy ambitny plan na przyszły rok, w kalendarzu naszych premier jest ponad 200 pozycji. Zmienimy nieznacznie nasz model działania, nauczeni doświadczeniem będziemy stosować większą selekcję, aby bardziej skupić się na większych grach, które są w stanie wygenerować znacząco wyższe przychody. Na 2021 rok zakładamy premierę od 5 do 10 takich tytułów na wszystkie konsole" - powiedział Zawadzki, cytowany w komunikacie.

"Za nami bardzo pracowity okres, którego efekty widoczne są w wypracowanych przez nas najwyższych w historii Ultimate Games wynikach finansowych. Przychody netto po trzech kwartałach br. wyniosły rekordowe 18,6 mln zł. To trzykrotnie lepszy wynik, w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2019. Przychody netto ze sprzedaży, od stycznia do września, osiągnęły 12 mln zł, względem 5 mln zł w analogicznym okresie rok temu. Na uwagę zasługuje także zysk netto, który po trzech kwartałach przekroczył 10 mln zł. Na koniec września ubiegłego roku wynik ten opiewał na niespełna 3 mln zł" - dodał Zawadzki.