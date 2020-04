Unibep miał 29,33 mln zł zysku netto, 39,97 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

"Grupa kapitałowa Unibep zakończyła rok 2019 zyskiem netto [ogółem] w wysokości 30 mln zł, czyli z 9-proc. wzrostem w stosunku do roku 2018, przy sprzedaży 1,66 mld zł, czyli na poziomie porównywalnym do roku ubiegłego. Są to wyniki zgodne z oczekiwaniami zarządu

W roku 2018 spadły koszty sprzedaży (o 846 tys. zł), ale o ok. 16% wzrosły koszty zarządu. Co istotne, poziom oraz rentowność EBIT przewyższa wskaźniki z roku 2018" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Na poziomie jednostki dominującej również prezentowana jest poprawa wyników względem roku poprzedniego. Zysk netto wzrósł o ok. 84% przy wzroście sprzedaży względem roku 2018 o ok. 1,3%. Środki pieniężne na koniec roku na wysokim poziomie ok. 143 mln zł, przy dodatnich przepływach z działalności operacyjnej na poziomie ok. 158 mln zł" - podano także.