Unipetrol ogranicza zawartość wanadu w ściekach kosztem 46 mln CZK

"Celem inwestycji jest spełnienie nowych limitów dotyczących masy i koncentracji wanadu uwalnianego do ścieków. Podczas instalacji nowej technologii zmodernizowaliśmy jednocześnie wyposażenie oczyszczalni ścieków, co zapewnia jej bezpieczną pracę przez co najmniej kolejne 15 lat" - powiedział dyrektor jednostki EKO Unipetrol RPA Pavel Sláma, cytowany w komunikacie.