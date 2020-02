UPC Polska miało 1,483 mln klientów z 3,167 mln usług na koniec 2019 r.

"Wprowadzenie usług komórkowych, dalsza Giga Ekspansja oraz najlepszy poziom obsługi klienta, potwierdziły pozycję UPC Polska jako najbardziej polecanego operatora i pozytywnie wpłynęły na wyniki 2019 roku. Na koniec czwartego kwartału liczba cyfrowych usług wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 4% i wyniosła 3 167 600" - czytamy w komunikacie.

"Rok 2019 był dla nas przełomowy. Staliśmy się w pełni konwergentnym operatorem, zapewniającym klientom najlepszej jakości usługi stacjonarne i komórkowe, których filarem jest nasza nowoczesna sieć gigabitowa. Przełożyło się to na trzykrotnie szybszy wzrost bazy klientów, niż w roku 2018, a także na potwierdzenie naszej pozycji lidera w zakresie obsługi klienta. Na tych fundamentach wchodzimy w rok 2020, który będzie rokiem innowacji. Z zespołem, który jeszcze lepiej potrafi zdobywać zaufanie klientów, jesteśmy w pełni skoncentrowani na dalszym rozwoju i gotowi konkurować z największymi graczami, aby budować pozycję lidera na rynku usług konwergentnych" - powiedział CEO UPC Polska Robert Redeleanu, cytowany w komunikacie.

"W IV kwartale 2019 liczba użytkowników internetu wzrosła o 18 200, do poziomu 1 229 600, co stanowi 58 100 więcej w ujęciu rok do roku. Liczba użytkowników modemu Connect Box była wyższa o 104 000 i wyniosła 704 000 na koniec 2019 roku. Wzrosty wynikały z dalszej ekspansji gigabitowego internetu oraz ciągłego zwiększania wartości dla klientów, w tym unikalnego programu podnoszenia prędkości internetu, dzięki któremu średnia prędkość, z której korzystają klienci, na koniec roku wyniosła 250 Mb/s" - czytamy także w komunikacie.