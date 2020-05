URE: Prawdopodobny termin aukcji OZE to IV kw. 2020 r.

"Do ogłoszenia tegorocznych aukcji, obok przyjętych już odpowiednich aktów wykonawczych do ustawy o OZE, potrzebna jest jeszcze modyfikacja Internetowej Platformy Aukcyjnej. Chcemy, aby aukcje zostały przeprowadzone za pomocą Platformy, która jako narzędzie bardzo dobrze sprawdza się podczas prowadzenia oraz rozstrzygania aukcji. Pod koniec kwietnia br. ogłosiliśmy przetarg na rozwój tego systemu. Było to konieczne między innymi ze względu na zmiany w prawie. Otwarcie ofert przetargowych odbędzie się 1 czerwca, a zakończenie pierwszego etapu prac i dostosowanie Platformy do aktualnych wymogów prawnych powinno zakończyć się do 21 września" - powiedział Gawin, cytowany w komunikacie.