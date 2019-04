Ursus: Jesteśmy dobrej myśli w sprawie podpisania umowy z NCBR

"Jednym z naszych projektów badawczo-rozwojowych był elektryczny samochód dostawczy i chcieliśmy pozyskać finansowanie z NCBR na ten projekt, a de facto je pozyskaliśmy, przystępując do postępowania, jakie NCBR zorganizował. To, z czym się nie zgadzamy, jeśli chodzi o odmówienie nam możliwości podpisania kontraktu na dofinansowanie tego projektu, to uzasadnienie, że jesteśmy w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Jestem w stanie zrozumieć, że jest to pewne ryzyko, bo w takiej sytuacji spółka nie funkcjonuje w pełni komfortowo jeśli chodzi o płynność, ale w momencie, gdy zostaliśmy przez NCBR wyłonieni jako podmiot otrzymujący dofinansowanie, byliśmy już w tym postępowaniu i była to wiedza powszechnie znana. Trudno więc nam pogodzić się z faktem, że jak przychodzi do podpisania umowy to nam się z tego powodu odmawia, mimo że nic się nie zmieniło od momentu wyłonienia nas jako podmiotu otrzymującego dofinansowanie" - podkreśliła wiceprezes Ursusa.