Ursus nadal prowadzi rozmowy na temat sprzedaży udziałów spółki Ursus Bus

"Po stronie nabywcy, czyli spółki PG Energy Capital Management, było dokapitalizowanie spółki na określonym poziomie. Bez spełnienia tego warunku nie mieliśmy nawet po co występować z wnioskiem o zgodę na sprzedaż do sędziego-komisarza. Dlatego czekaliśmy na potwierdzenie inwestora, czy jest w stanie na wymaganym poziomie dokapitalizować spółkę, aby miała przede wszystkim zdolność przychodową" - powiedziała Biała.

Jak dodała, Ursus Bus osiąga przychody głównie z przetargów, więc musi mieć zdolność do wpłacania wadium przetargowego i mieć określone warunki do kontraktowania. "To są poziomy kilkumilionowe, jeśli chodzi o wpłatę wadium, czy dostarczenie gwarancji dobrego wykonania. Ursus nie jest w stanie zapewnić takiego funkcjonowania swojej spółce zależnej. Oczekiwany przez nas poziom dokapitalizowania spółki był na poziomie co najmniej 40 mln zł. To dałoby Ursus Bus bezpieczeństwo funkcjonowania, realizacji obecnie posiadanych kontraktów i przystępowania do kolejnych" - podkreśliła.