Ursus narzeka na komornika PKO BP. Spółka przekazała propozycje spłaty długów

Ursus wskazuje, że czynności podjęte przez komornika działającego na wniosek PKO BP utrudniają bieżącą działalność spółki. Narzeka, że część z zapasów nie może zostać wykorzystana do bieżącej produkcji. Dodatkowo część kadry została zaangażowana do obsługi postępowania egzekucyjnego (m.in. do zaktualizowania list ruchomości objętych zastawami, a także do przemieszczenia i uporządkowania tych rzeczy na potrzeby działań komornika).